आईफोन यूज करने का पूरा एक्सपीरियंस बदल देगी iOS 27 अपडेट, यूजर्स को मिलेंगे ये धाकड़ फीचर

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन यूज करने का पूरा एक्सपीरियंस बदल देगी iOS 27 अपडेट, यूजर्स को मिलेंगे ये धाकड़ फीचर

iOS 27 को इसी साल रोल आउट किया जा सकता है. इसमें रिफाइनमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे फीचर्स भी मिलेंगे, जो आईफोन यूज करने का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iOS 27 Update: ऐप्पल ने पिछले साल iOS 26 अपडेट लॉन्च की थी, जिसमें अब तक सबसे बड़ा विजुअल अपग्रेड मिला था. इस साल कंपनी iOS 27 को रोल आउट कर सकती है. बताया जा रहा है कि इसमें फीचर्स से ज्यादा रिफाइनमेंट पर जोर दिया जाएगा. इसके बावजूद इसमें कई ऐसे फीचर्स आने वाले हैं, जिससे आईफोन यूज करने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा. ये फीचर्स अधिकतर बैकग्राउंड में ही काम करेंगे, लेकिन यूजर्स के कई काम आसान कर देंगे.

iOS 27 में इन अपग्रेड्स की उम्मीद

एआई इंटीग्रेशन- ऐप्पल ने पिछले साल के अंत में अपने फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, जिससे पता चला कि कंपनी डेवलपर्स को अपनी ऐप्स में एआई एक्शन इंटीग्रेट करने की परमिशन देगी. यह एआई कोई थर्ड-पार्टी चैटबॉट न होकर ऑन-डिवाइस काम करने वाला और ऐप्पल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करने वाला मॉडल हो सकता है.

सिरी का नया वर्जन- ऐप्पल पिछले काफी समय से सिरी को रीडिजाइन करने में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि iOS 27 में इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. नए सिरी को मल्टी-मॉडल एआई कैपेबिलिटीज से लैस किया जाएगा, जिससे ऐप्स और डिवाइस को यूज करना और आसान हो जाएगा.

ऐप्पल हेल्थ प्लस- iOS 27 में ऐप्पल हेल्थ प्लस फीचर आ सकता है, जो एक तरह से एआई डॉक्टर के तौर पर काम करेगा. यह फीचर ऐप्पल वीयरेबल से डेटा कलेक्ट कर उसके आधार पर पर्सनलाइज्ड रिकमंडेशन देगा. इस सर्विस में फिजिकल थैरेपी, मेंटल हेल्थ, कार्डियोलॉजी और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के वीडियो भी ऑफर किए जा सकते हैं.

एआई पावर्ड सर्च टूल- रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 में एक एआई पावर्ड सर्च टूल दिया जा सकता है, जो फाइल्स और दूसरे कंटेट को सर्च करने के साथ-साथ यूजर्स को वेब सर्च में भी मदद करेगा. यह टूल एआई की मदद से कंटेट की समरी भी तैयार कर देगा, जिससे यूजर को पूरे वेब पेजेज पढ़ने या वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी.

Published at : 06 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Apple TECH NEWS IOS 27 Apple IOS 27 Update
