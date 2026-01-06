Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







HP Eliteboard G1a: जब पोर्टेबल पीसी की बात आती है तो सबके दिमाग में लैपटॉप का ही ख्याल सबसे पहले आता है. अभी तक लैपटॉप को ही पोर्टेबल पीसी के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन अब यह बदलने वाला है. HP ने कमाल की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए लैपटॉप में ही पूरे पीसी को फिट कर दिया है. इसके बाद अब लैपटॉप की भी जरूरत खत्म हो सकती है. आपको सिर्फ कीबोर्ड कैरी करना है और इसे कहीं भी मॉनिटर से कनेक्ट कर अपना काम किया जा सकता है.

कीबोर्ड में आ गया पीसी

HP जल्द ही अपने बिजनेस-फोक्स्ड पोर्टफोलियो में HP Eliteboard G1a को शामिल करने वाली है. दिखने में यह एक स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड लगता है, लेकिन इसमें एक तरह से पूरी दुनिया छिपी हुई है. इस कीबोर्ड में पूरे पीसी का सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें AMD Ryzen CPU, स्टोरेज, मेमोरी, माइक्रोफोन और स्पीकर सब कुछ शामिल है. HP ने इसे नई सोच से तैयार करते हुए इस प्रकार डिजाइन किया है कि इसे घर या ऑफिस समेत किसी भी जगह पर मॉनिटर से कनेक्ट कर एक प्रोपर पीसी की तरह यूज किया जा सकता है. इसके लिए इसमें 2 USB-C पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक से मॉनिटर कनेक्ट होगा और दूसरे से कोई एक्सेसरीज कनेक्ट की जा सकती है. कंपनी ने बिल्ट-इन बैटरी वाला वर्जन भी तैयार किया है.

यूज करना है एकदम आसान

कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह यूजफुल होगा या केवल कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया है. कंपनी का कहना है कि बिजनेस एन्वायरनमेंट में बहुत काम आएगा, जहां यूजर को अपना वर्कस्टेशन बदलने पर पूरा पीसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना पड़ा. उसे केवल कीबोर्ड कैरी करना होगा और एक केबल के जरिए दूसरे वर्कस्टेशन से इसे कनेक्ट किया जा सकेगा. Eliteboard G1a को मार्च में लॉन्च किया जाएगा और अभी तक इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है.

