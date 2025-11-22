Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप नए कंटेट क्रिएटर हैं तो इंस्टाग्राम के एक फैसले से आपको मुश्किल हो सकती है. दरअसल, कंपनी हैशटैग की संख्या लिमिट करने पर विचार कर रही है. कुछ क्रिएटर्स ने बताया है कि वो रील्स या पोस्ट अपलोड करते समय उसके साथ 3 से ज्यादा हैशटैग नहीं डाल पा रहे हैं. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में इस लिमिटेशन का जिक्र किया जा रहा है. बता दें कि क्रिएटर अपनी रील्स या पोस्ट का रीच बढ़ाने के लिए अलग-अलग हैशटैग का इस्तेमाल करते आए हैं. इससे उन्हें अलग-अलग इंटरेस्ट वाले यूजर्स के पास पहुंचने में भी मदद मिलती है.

क्या टिकटॉक के रास्ते पर चली इंस्टाग्राम?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टिकटॉक ने भी हैशटैग को लिमिट कर दिया है और अब क्रिएटर केवल 5 हैशटैग ही यूज कर पा रहे हैं. इंस्टाग्राम भी इसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रही है. अभी इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स पर 30 हैशटैग यूज किए जा सकते हैं, जिसे घटाकर अब केवल 3 किया जा रहा है. इस फैसले से नए क्रिएटर्स पर असर पड़ने की बात कही जा रही है क्योंकि अब उनके पास अपनी रीच बढ़ाने के लिए ज्यादा हैशटैग यूज करने का ऑप्शन नहीं होगा. बता दें कि अभी केवल आईफोन पर क्रिएटर अकाउंट्स से होने वाली पोस्ट पर यह लिमिटेशन आई है. आईफोन से इंडिविजुअल और एंड्रॉयड फोन पर किसी भी अकाउंट पर ज्यादा हैशटैग डालने पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं आई है.

अलग-अलग देशों में की जा रही टेस्टिंग

इस लिमिटेशन की टेस्टिंग भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में की जा रही है. एक्स पर भी कई यूजर्स ने लिखा है कि वो अपनी पोस्ट में 3 से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं कर पा रहे हैं. एक यूजर ने 5 हैशटैग की लिमिट होने की भी बात कही है. एक्स पर कई यूजर्स ने इस अपडेट को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है. वहीं इंस्टाग्राम की तरफ से अभी तक इस अपडेट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

