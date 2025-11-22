हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्क्रीन पर अनजान नंबरों के साथ दिखेगा नाम, सरकार ला रही ट्रू-कॉलर जैसा कॉलर आईडी सिस्टम CNAP, टेस्टिंग शुरू

स्क्रीन पर अनजान नंबरों के साथ दिखेगा नाम, सरकार ला रही ट्रू-कॉलर जैसा कॉलर आईडी सिस्टम CNAP, टेस्टिंग शुरू

अब आपको फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबरों के साथ-साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा. सरकार ने अपने कॉलर आईडी सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू कर दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 06:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

CNAP Caller ID System: अब आपको अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स के कॉलर का नाम जानने के लिए ट्रूकॉलर जैसी ऐप्स के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रहेगी. भारत सरकार एक नया कॉलर आईडी सिस्टम CNAP ला रही है, जिससे कॉल करने वाले की पहचान करना आसान हो जाएगा. अगर अनजान नंबरों से कॉल आने पर केवल नंबर दिखते हैं, लेकिन जल्द ही इसके साथ कॉल करने वाला का नाम भी दिखेगा. देश के कई हिस्सों में इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है.

क्या है CNAP?

CNAP का पूरा नाम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है. यह एक सरकार समर्थित और ट्रू-कॉलर का वेरिफाईड वर्जन माना जा सकता है. ट्रू-कॉलर जैसी ऐप्स क्राउडसोर्स किए गए डेटा पर डिपेंड रहती हैं, लेकिन CNAP में नंबर के साथ कॉल करने वाले का आधार-लिंक्ड नाम नजर आएगा. यह सिस्टम अनजान नंबरों के साथ-साथ आपके फोन में सेव्ड कॉन्टैक्ट पर भी काम करेगा. यानी जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो पहले उस नंबर के साथ लिंक आधार कार्ड वाला नाम नजर आएगा, फिर आपके फोन में सेव उस कॉन्टैक्ट का नाम दिखेगा.

क्यों लाया जा रहा नया सिस्टम?

देश में पिछले कुछ समय से साइबर अपराधों की संख्या बढ़ी है और लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है. फ्रॉड और स्पैम कॉल को रोकने के लिए यह सिस्टम लाया जा रहा है. CNAP के पोर्टल को पिछले महीने मंजूरी मिल गई थी और अब टेलीकॉम कंपनियों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया है. थर्ड-पार्टी ऐप्स में यूजर्स अपना प्रोफाइल बनाते समय अपनी मर्जी से यूजरनेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा. यह नंबर के साथ लिंक्ड आधार कार्ड से कॉलर का नाम उठाएगा.

ये सवाल भी उठ रहे 

इस सिस्टम को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं. सबसे बड़े सवाल प्राइवेसी और एक्यूरेसी को लेकर है. साथ ही अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यूजर्स अपना डिस्प्ले किया जा रहा नाम बदल पाएंगे या नहीं. 

ये भी पढ़ें-

घूमने जा रहे हैं तो ये एक्सेसरीज जरूर रखें साथ, सफर हो जाएगा आसान, नहीं रहेंगे झंझट

Published at : 22 Nov 2025 06:23 AM (IST)
Tags :
Caller ID CNAP TECH NEWS Govt Caller ID System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget