अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं

अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं

Smart TV: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में Bluetooth फीचर का खूब इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जब बात Smart TV की आती है तो कई लोग इस फीचर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smart TV: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में Bluetooth फीचर का खूब इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जब बात Smart TV की आती है तो कई लोग इस फीचर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. हकीकत यह है कि स्मार्ट टीवी में मौजूद Bluetooth कई ऐसे कामों में मदद कर सकता है जिससे आपका टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक मल्टी-पर्पज डिवाइस बन सकता है. सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो टीवी का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और स्मार्ट हो सकता है.

रात में बिना शोर के देखें फिल्में और शो

कई बार ऐसा होता है कि आप देर रात अपनी पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं लेकिन घर के बाकी लोगों को शोर से परेशानी हो सकती है. ऐसे में टीवी के Bluetooth का फायदा उठाया जा सकता है. आप अपने वायरलेस हेडफोन या ईयरबड्स को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं. इससे आवाज सीधे हेडफोन में सुनाई देगी और आप आराम से फुल वॉल्यूम में कंटेंट देख सकेंगे जबकि कमरे में बिल्कुल शांति बनी रहेगी.

गेमिंग का अनुभव हो सकता है और बेहतर

आजकल स्मार्ट टीवी पर क्लाउड गेमिंग भी काफी लोकप्रिय हो रही है. इसके लिए महंगे गेमिंग कंसोल की जरूरत नहीं पड़ती. कई ऑनलाइन सर्विस के जरिए टीवी पर ही हाई-क्वालिटी गेम खेले जा सकते हैं. ऐसे में Bluetooth की मदद से गेमिंग कंट्रोलर को टीवी से जोड़कर गेमिंग का अनुभव और भी बेहतर बनाया जा सकता है. इससे टीवी एक तरह से मिनी गेमिंग स्टेशन बन जाता है.

टीवी को बना सकते हैं छोटा कंप्यूटर

अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड और माउस है तो उसे भी Bluetooth के जरिए टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद टीवी में मौजूद ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट सर्फिंग करना आसान हो जाता है. कई लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग या ईमेल जैसे हल्के-फुल्के काम भी टीवी पर ही कर लेते हैं. इस तरह टीवी एक छोटे कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं टीवी

कभी-कभी टीवी का रिमोट खराब हो जाता है या खो जाता है जिससे परेशानी होती है. ऐसी स्थिति में Bluetooth की मदद से स्मार्टफोन को ही रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. कई मोबाइल ऐप्स इस सुविधा को उपलब्ध कराते हैं जिनसे फोन के जरिए टीवी के चैनल बदलना, वॉल्यूम कंट्रोल करना या ऐप्स चलाना आसान हो जाता है.

घर के स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट करने की सुविधा

Bluetooth की मदद से टीवी को घर के अन्य स्मार्ट उपकरणों से भी जोड़ा जा सकता है. उदाहरण के लिए स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट प्लग या अन्य कनेक्टेड डिवाइस को टीवी से लिंक करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है. इससे टीवी एक तरह से घर के स्मार्ट गैजेट्स का कंट्रोल सेंटर बन सकता है.

बेहतर साउंड के लिए बाहरी स्पीकर से कनेक्शन

कई बार पुराने टीवी के स्पीकर्स की आवाज उतनी साफ नहीं रहती. ऐसे में Bluetooth स्पीकर को टीवी से जोड़कर साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है. बाहरी स्पीकर को अपने पास रखकर आप आवाज को ज्यादा साफ और दमदार तरीके से सुन सकते हैं जिससे फिल्में और म्यूजिक का अनुभव भी बेहतर हो जाता है.

ChatGPT अनइंस्टॉल करने वालों को एक महीने का फ्री प्लान दे रही है OpenAI, जानिए क्यों आई ऐसी नौबत

Published at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Smart TV Smart TV  TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
