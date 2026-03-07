हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील

अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील

भारत ने तेहरान की अपील पर एक ईरानी युद्धपोत को दक्षिणी बंदरगाह कोच्चि पर लंगर डालने की अनुमति दे दी है. श्रीलंका ने भी एक ईरानी युद्धपोत आईरिस बूशहर को देश में शरण लेने की अनुमति दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने तेहरान की अपील पर एक ईरानी युद्धपोत को दक्षिणी बंदरगाह कोच्चि पर लंगर डालने की अनुमति दे दी है और पोत के 183 सदस्यीय चालक दल को नौसैनिक सुविधाओं में ठहराया गया है. सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक ईरानी फ्रिगेट को टॉरपीडो से निशाना बनाकर डुबोए जाने के 2 दिन बाद हुई है.

IRIS Lavan वॉरशिप पिछले महीने भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए इस क्षेत्र में आया था. यह बुधवार को कोच्चि में पहुंचा, उसी दिन श्रीलंका के तट से लगभग 19 समुद्री मील दूर फ्रिगेट आईरिस डेना डूब गया, जिसमें 87 नाविक मारे गए. 

श्रीलंकाई अधिकारियों ने गुरुवार को एक और ईरानी युद्धपोत आईरिस बूशहर को देश में शरण लेने की अनुमति दी और उसके 208 सदस्यीय चालक दल को नौसैनिक शिविर में ठहराया. आईरिस बूशहर ने भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लिया था और इंजन में खराबी आने के बाद श्रीलंकाई बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी.

IRIS Lavan को भारत ने दी शऱण
एक अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के लिए क्षेत्र में मौजूद आईरिस लावन को 28 फरवरी को ईरान ने भारत में शरण देने के लिए संपर्क किया था. उन्होंने आगे कहा, '1 मार्च को बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति दी गई और आईरिस लावन 4 मार्च को कोच्चि में पहुंचा.' अधिकारियों ने बताया कि ईरानी पक्ष के अनुरोध में कहा गया था कि कोच्चि में जहाज़ को उतारना बहुत आवश्यक है क्योंकि आईआरआईएस लावन में तकनीकी समस्याएं आ गई हैं. उन्होंने बताया कि युद्धपोत के 183 चालक दल के सदस्यों को कोच्चि स्थित नौसैनिक सुविधाओं में ठहराया गया है.

IRIS Dena के डूबने से भारत, श्रीलंका और अन्य हिंद महासागर के देशों में ईरान-अमेरिका संघर्ष के बढ़ते दायरे और क्षेत्रीय जलक्षेत्र में समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गईं हैं. मामले से परिचित लोगों ने इस संकट से निपटने के भारतीय सरकार के तरीके को व्यावहारिक और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बताया है.

ये भी पढ़ें

लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

Published at : 07 Mar 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Warship INDIA US-Iran Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
विश्व
US Israel Iran War Live: इजरायल पर ईरान के हमले तेज, तेल अवीव में नागरिकों के लिए अलर्ट, IDF ने तेहरान में गिराए 6500 से ज्यादा बम
Live: इजरायल पर ईरान के हमले तेज, IDF का दावा- तेहरान में गिराए 6500 से ज्यादा बम
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
विश्व
ईरान युद्ध का असर, पेट्रोल-डीजल के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कई राज्यों में पेट्रोल पंंप खाली
ईरान युद्ध का असर, पेट्रोल-डीजल के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कई राज्यों में पेट्रोल पंंप खाली
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi News: हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
इंडिया
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
रिलेशनशिप
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget