Smart Mirror: दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट CES में फ्रांस की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Withings ने एक बेहद खास कॉन्सेप्ट डिवाइस पेश किया था जिसका नाम Omnia स्मार्ट मिरर है. यह साधारण आईना नहीं बल्कि ऐसा स्मार्ट डिवाइस है जो चेहरे को स्कैन करके कई तरह की हेल्थ जानकारी दिखा सकता है.

इस स्मार्ट मिरर में हेल्थ ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीहेल्थ जैसी आधुनिक तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह भविष्य में घर बैठे हेल्थ मॉनिटरिंग को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकता है.

आईने के सामने खड़े होते ही मिलेगी हेल्थ रिपोर्ट

Omnia स्मार्ट मिरर के साथ एक स्मार्ट बेस यूनिट भी दी गई है जो शरीर से जुड़ी कई अहम जानकारियां माप सकती है. यह डिवाइस वजन, दिल की सेहत और मेटाबॉलिक हेल्थ जैसे कई पैरामीटर को ट्रैक करने में सक्षम है. इसके अलावा यह अन्य हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस से मिलने वाले डेटा को भी जोड़ सकता है. यानी अगर आप स्मार्टवॉच या अन्य फिटनेस गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जानकारी भी इस सिस्टम में शामिल की जा सकती है.

AI असिस्टेंट देगा तुरंत सलाह

इस स्मार्ट मिरर की खासियत इसका एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है. आईने के सामने खड़े होने पर यह आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी का विश्लेषण करके रियल-टाइम फीडबैक और सलाह दे सकता है.

इतना ही नहीं, इस तकनीक के जरिए डॉक्टरों के साथ वर्चुअल कंसल्टेशन की सुविधा भी संभव हो सकती है. जरूरत पड़ने पर यह डिवाइस हेल्थ डेटा डॉक्टर तक भेज सकता है ताकि विशेषज्ञ आपकी रिपोर्ट देखकर सलाह दे सकें.

अभी विकास के चरण में है यह तकनीक

हालांकि Omnia अभी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. कंपनी के अनुसार यह फिलहाल विकास के चरण में है और इसकी लॉन्च डेट या कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. टेक इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि कई कॉन्सेप्ट डिवाइस को बाजार में आने में काफी समय लग जाता है इसलिए यह भी संभव है कि यूजर्स को इसके लिए इंतजार करना पड़े.

हेल्थ टेक का भविष्य दिखाता है यह कॉन्सेप्ट

हाल के वर्षों में हेल्थ टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हुई है. स्मार्ट मिरर, हेल्थ मॉनिटरिंग स्केल और एआई चैटबॉट जैसी तकनीकें पहले भी सामने आ चुकी हैं. कई ब्रांड फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग को एआई के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं. Omnia को खास बनाता है इन सभी तकनीकों का एक ही डिवाइस में होना. यह दिखाता है कि भविष्य में घर पर ही हेल्थ चेक-अप और डॉक्टर से कनेक्ट होना कितना आसान हो सकता है.

