iPhone में दिखने वाला Blue Arrow क्या है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका असली मतलब
iPhone Blue Arrow: iPhone में दिखाई देने वाला Blue Arrow दरअसल Location Services का इंडिकेटर होता है.
- गोपनीयता के लिए ऐप लोकेशन परमिशन नियंत्रित करके इसे बंद करें।
iPhone Blue Arrow: आज पूरी दुनिया में iPhone का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. कई लोग इसे अपने स्टेटस के तौर पर खरीदते हैं तो कई इसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खरीदते हैं. लेकिन iPhone आज पूरी दुनिया खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि iPhone यूजर्स को डिवाइस के सभी फीचर्स और सिंबल के बारे में पता ही नहीं होता है. आज हम आपको एक ऐसे ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, ज्यादातर यूजर्स को आईफोन में मौजूद ब्लू ऐरो का असली मतलब पता ही नहीं होता है.
क्या है iPhone का Blue Arrow?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone में दिखाई देने वाला Blue Arrow दरअसल Location Services का इंडिकेटर होता है. इसका मतलब है कि कोई ऐप या सिस्टम सर्विस आपके फोन की लोकेशन का इस्तेमाल कर रही है या हाल ही में कर चुकी है. इस फीचर को कंपनी ने आपके प्राइवेसी के तौर पर दिया है जिससे आपको हमेशा पता लगता रहे कि कौन सा ऐप आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहा है.
कई तरह के होते हैं Arrow
बता दें कि iPhone में केवल एक तरह का नहीं बल्कि कई अलग-अलग तरह के लोकेशन आइकन मौजूद होते हैं. Solid Blue Arrow तब दिखता है जब ऐप इस समय आपकी लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा है. Hollow Blue Arrow साइन तब दिखाई देगा जब किसी ऐप ने आपकी लोकेशन के आसपास एक Geofence सेट किया है और जरूरत पड़ने पर लोकेशन एक्सेस करेगा. वहीं, Gray Arrow तब दिखाई देता है जब पिछले 24 घंटों के दौरान किसी ऐप ने आपकी लोकेशन का इस्तेमाल किया हो.
कब दिखता है Blue Arrow
दरअसल, ये साइन आपको अलग-अलग परिस्थितियों में दिखाई दे सकता है. जैसे जब आप Maps ऐप से नेविगेशन कर रहे हों तब भी ये सिंबल दिखाई देता है. इसके अलावा Weather ऐप मौसम की जानकारी के लिए आपकी लोकेशन एक्सेस करता है तब भी आपको ये सिंबल दिखाई देगा. वहीं, अगर आप कोई भी Ride Booking या Food Delivery ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वे आपकी लाइव लोकेशन एक्सेस करते हैं तो आपको ये साइन दिखाई देने लगता है.
कैसे बंद करें Blue Arrow
अगर आप नहीं चाहते कि बार-बार Blue Arrow दिखाई दे तो ऐप की लोकेशन परमिशन को बंद कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये ऐरो दिखाई देना बंद हो जाएगा. जिन ऐप्स को जरूरत नहीं है, उनकी लोकेशन Never या While Using the App पर सेट कर दें.
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