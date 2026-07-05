Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चेहरे की बारीकियां और उंगलियों पर ध्यान दें, एआई टूल उपयोग करें।

AI Photo Cyber Fraud: बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच साइबर फ्रॉड भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. लोगों के बीच ठग नए-नए तरीक अपनाते हैं जिससे लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं. बता दें कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है. अब ठग भी एआई फोटो के जरिए लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं. ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं. इसीलिए सरकार ने अब ऐसे 5 संकेत बताएं हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि फोटो एआई जनरेटेड है या नहीं.

फोटो का सोर्स जरूर जांचें

किसी भी वायरल तस्वीर पर तुरंत भरोसा न करें. देखें कि उसे किसने पोस्ट किया है और क्या वह किसी विश्वसनीय समाचार संस्था या आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की गई है. संदिग्ध अकाउंट या अनजान वेबसाइट से आई तस्वीरों को बिना जांचे आगे शेयर करने से बचें.

बैकग्राउंड में गलतियों को पहचानें

फर्जी AI तस्वीरों में बैकग्राउंड पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है. दीवारें टेढ़ी दिख सकती हैं, वस्तुएं एक-दूसरे में घुली हुई नजर आ सकती हैं या किसी चीज का आकार असामान्य हो सकता है. ऐसी छोटी-छोटी गलतियां फोटो के नकली होने का संकेत हो सकती हैं.

लाइट और परछाई पर रखें नजर

अगर तस्वीर में किसी व्यक्ति के चेहरे पर रोशनी एक जगह से आ रही हो लेकिन उसकी परछाई दूसरी दिशा में दिखाई दे रही हो तो ये AI जनरेटेड फोटो हो सकती है. असली तस्वीरों में लाइट और शैडो का बैलेंस नॉर्मल रहता है.

इन चीजों का ध्यान से देखें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI से बनी तस्वीरों में अक्सर चेहरे की बारीकियों में गड़बड़ी दिखाई देती है. कई बार आंखों का आकार अलग-अलग होता है, कान अजीब लगते हैं या उंगलियों की संख्या और डिजाइन गलत नजर आते हैं. ऐसे में अगर फोटो में हाथ या चेहरा अजीब लगे तो सतर्क हो जाएं.

AI डिटेक्शन और रिवर्स इमेज सर्च

अगर किसी तस्वीर पर संदेह हो तो रिवर्स इमेज सर्च या AI इमेज डिटेक्शन टूल की मदद ली जा सकती है. इससे ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि फोटो पहले कहीं पब्लिश हुई है या उसमें डिजिटल बदलाव किए गए हैं.

फेक फोटो दिखने पर क्या करें

अगर आपको कोई संदिग्ध AI फोटो मिले तो उसे बिना जाचें किए सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर शेयर न करें. जरूरत पड़ने पर संबंधित प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट करें और अपने परिवार व दोस्तों को भी ऐसे साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करें.

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