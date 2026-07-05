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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपकी बातें चोरी-छिपे सुन रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स, फोन में इस सेटिंग को तुरंत करें बंद

आपकी बातें चोरी-छिपे सुन रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स, फोन में इस सेटिंग को तुरंत करें बंद

Tech Tips: कई सोशल मीडिया ऐप्स वॉयस मैसेज, वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग जैसी फीचर्स के लिए आपसे माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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  • सोशल मीडिया ऐप्स अक्सर यूज़र्स की बातें सुनकर गोपनीयता भंग करते हैं।
  • स्मार्टफोन सेटिंग्स में जाकर माइक्रोफोन परमिशन को नियंत्रित करें।
  • एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में अनावश्यक ऐप्स का एक्सेस बंद करें।
  • केवल भरोसेमंद ऐप्स को ही माइक्रोफोन की अनुमति देनी चाहिए।

Tech Tips: सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल आज लगभग सभी लोग किसी न किसी काम के लिए करते हैं. कोई मनोरंजन के लिए तो कोई ऑफिस वर्क के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स जाने अनजाने में आपकी बातें सुनते हैं. जी हां, दरअसल, कई सोशल मीडिया ऐप्स आज प्राइवेसी का खतरा बन चुके हैं. लेकिन आप अपने स्मार्टफोन में एक सेटिंग बदलकर इस चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं.

माइक्रोफोन की परमिशन पर रखें नजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई सोशल मीडिया ऐप्स वॉयस मैसेज, वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग जैसी फीचर्स के लिए आपसे माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं. अगर आप इन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐप को हमेशा के लिए माइक्रोफोन की अनुमति नहीं देना चाहिए. जरूरत न होने पर इस परमिशन को बंद रखना चाहिए जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहे.

ऐसे बंद करें एक्सेस

अब अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में माइक्रोफोन को दी गई परमिशन को बंद करना चाहते हैं तो बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ये काम आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन की Settings में जाना होगा. इसके बाद Privacy या Security & Privacy सेक्शन खोलें. यहां Permission Manager या App Permissions का ऑप्शन मिलेगा. अब Microphone पर टैप करें और देखें कि किन-किन ऐप्स को माइक्रोफोन की अनुमति मिली हुई है. जिन ऐप्स को इसकी जरूरत नहीं है उनके लिए परमिशन को Don't Allow या Allow Only While Using the App पर सेट कर दें.

iPhone यूजर्स ऐसे बंद करें सेटिंग

वहीं, अगर आपके पास iPhone है तो Settings खोलें और Privacy & Security में जाएं. इसके बाद Microphone ऑप्शन पर टैप करें. यहां उन सभी ऐप्स की लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें माइक्रोफोन एक्सेस मिला हुआ है. यहां से आप उन ऐप्स की परमिशन को बंद कर सकते हैं जिनका आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं.

ऐसे ऐप्स को ही दें परमिशन

आपको बता दें कि हर ऐप को माइक्रोफोन का एक्सेस देना सही नहीं होता है. हमेशा सिर्फ भरोसेमंद ऐप्स को ही परमिशन देना सही होता है. बता दें कि कई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें माइक्रोफोन का कोई काम नहीं होता है फिर भी वे माइक्रोफोन की परमिशन मांगते हैं तो ऐसे में आपको ऐसे ऐप्स को बिलकुल भी परमिशन नहीं देनी चाहिए. इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और कोई भी ऐप आपकी बातें भी नहीं सुन सकेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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