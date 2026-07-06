नहीं पड़ेगी नए फोन की जरूरत! इन 5 एंड्रॉयड Phones में सबसे लंबे समय तक मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Fairphone 8 साल सुरक्षा, मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ है।

Android Smartphones: टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब लोगों को एडवांस स्मार्टफोन्स बेहद पसंद आते हैं. लोग अब ऐसा फोन खरीदना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें एडवांस फीचर्स के साथ-साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी मिले. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई स्मार्टफोन में कुछ समय के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाता है जिससे उस डिवाइस में सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं मिलता है.

सॉफ्टवेयर अपडेट बंद होने के बाद लोगों को अक्सर मजबूरन ही नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है.

Honor Magic V6

Honor ने भी अपने फ्लैगशिप Magic सीरीज के लिए 7 साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट देने की घोषणा की है. इस लिस्ट में शामिल Honor Magic V6 कंपनी का एक प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसे यूजर्स खूब पसंद करते हैं. जानकारी के मुताबिक, इस फोन में कंपनी ने 7.95-इंच इनर और 6.52-इंच की कवर स्क्रीन उपलब्ध कराई है. साथ ही इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया हुआ है.

Google Pixel 10a

गूगल का फोन भी अपने यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध कराता है. अब अगर कम बजट फोन की बात करें तो Google Pixel 10a ऐसा फोन है जिसमें कंपनी 7 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इस फोन की सबसे बड़ी बात ये है कि इस फोन में सबसे पहले एंड्रॉयड अपडेट मिलता है.

Motorola Signature

Motorola का स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में शुमार है. बता दें कि मोटोरोला Signature स्मार्टफोन कंपनी का एक प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल माना जात है. इस डिवाइस में यूजर्स को 7 साल तक Android अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है. प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी ने इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर उपलब्ध कराया है जो मल्टीटास्किंग करने में सक्षम है.

Fairphone Gen 6

सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में ये फोन सबसे आगे आता है. कंपनी इस फोन में करीब 7 सालों तक सॉफ्टवेयर अपेडट देता है और 8 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इसके अलावा इस फोन की सबसे बड़ी खास बात इसका मॉड्यूलर डिजाइन है जो लोगों को बेहद पसंद आता है. इस फोन में 6.31-इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S26 Ultra

दुनिया की बड़ी और चर्चित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी इस लिस्ट में शामिल है. दरअसल, कंपनी के प्रीमियम Galaxy स्मार्टफोन्स में कंपनी 7 साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इनमें Galaxy S26 Ultra सबसे ताकतवर मॉडल माना जाता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ 12GB और 16GB RAM मिल जाता है. इस फोन में यूजर्स को कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

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