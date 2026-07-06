हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनहीं पड़ेगी नए फोन की जरूरत! इन 5 एंड्रॉयड Phones में सबसे लंबे समय तक मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट

नहीं पड़ेगी नए फोन की जरूरत! इन 5 एंड्रॉयड Phones में सबसे लंबे समय तक मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट

Android Smartphones: गूगल का फोन भी अपने यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध कराता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Fairphone 8 साल सुरक्षा, मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ है।

Android Smartphones: टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब लोगों को एडवांस स्मार्टफोन्स बेहद पसंद आते हैं. लोग अब ऐसा फोन खरीदना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें एडवांस फीचर्स के साथ-साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी मिले. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई स्मार्टफोन में कुछ समय के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाता है जिससे उस डिवाइस में सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं मिलता है.

सॉफ्टवेयर अपडेट बंद होने के बाद लोगों को अक्सर मजबूरन ही नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है.

Honor Magic V6

Honor ने भी अपने फ्लैगशिप Magic सीरीज के लिए 7 साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट देने की घोषणा की है. इस लिस्ट में शामिल Honor Magic V6 कंपनी का एक प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसे यूजर्स खूब पसंद करते हैं. जानकारी के मुताबिक, इस फोन में कंपनी ने 7.95-इंच इनर और 6.52-इंच की कवर स्क्रीन उपलब्ध कराई है. साथ ही इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया हुआ है.

Google Pixel 10a

गूगल का फोन भी अपने यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध कराता है. अब अगर कम बजट फोन की बात करें तो Google Pixel 10a ऐसा फोन है जिसमें कंपनी 7 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इस फोन की सबसे बड़ी बात ये है कि इस फोन में सबसे पहले एंड्रॉयड अपडेट मिलता है.

Motorola Signature

Motorola का स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में शुमार है. बता दें कि मोटोरोला Signature स्मार्टफोन कंपनी का एक प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल माना जात है. इस डिवाइस में यूजर्स को 7 साल तक Android अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है. प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी ने इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर उपलब्ध कराया है जो मल्टीटास्किंग करने में सक्षम है.

Fairphone Gen 6

सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में ये फोन सबसे आगे आता है. कंपनी इस फोन में करीब 7 सालों तक सॉफ्टवेयर अपेडट देता है और 8 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इसके अलावा इस फोन की सबसे बड़ी खास बात इसका मॉड्यूलर डिजाइन है जो लोगों को बेहद पसंद आता है. इस फोन में 6.31-इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S26 Ultra

दुनिया की बड़ी और चर्चित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी इस लिस्ट में शामिल है. दरअसल, कंपनी के प्रीमियम Galaxy स्मार्टफोन्स में कंपनी 7 साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट उपलब्ध कराती है. इनमें Galaxy S26 Ultra सबसे ताकतवर मॉडल माना जाता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ 12GB और 16GB RAM मिल जाता है. इस फोन में यूजर्स को कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Software Update TECH NEWS HINDI Android Smartphones
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नहीं पड़ेगी नए फोन की जरूरत! इन 5 एंड्रॉयड Phones में सबसे लंबे समय तक मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट
नहीं पड़ेगी नए फोन की जरूरत! इन 5 एंड्रॉयड Phones में सबसे लंबे समय तक मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट
टेक्नोलॉजी
Instagram पर कैसे शेयर करते हैं लाइव लोकेशन? 99% लोगों आज भी नहीं पता ये आसान तरीका
Instagram पर कैसे शेयर करते हैं लाइव लोकेशन? 99% लोगों आज भी नहीं पता ये आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Gorilla Glass में ऐसा क्या, जो फोन की स्क्रीन को टूटने नहीं देता? मजबूती जानकर रह जाएंगे हैरान
Gorilla Glass में ऐसा क्या, जो फोन की स्क्रीन को टूटने नहीं देता? मजबूती जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget