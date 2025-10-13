हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर डिलीट हो गया जरूरी मैसेज या चैट? परेशान होने की जरूरत नहीं, इन तरीकों से करें रिकवर

WhatsApp पर डिलीट हो गया जरूरी मैसेज या चैट? परेशान होने की जरूरत नहीं, इन तरीकों से करें रिकवर

लोग WhatsApp का इस्तेमाल बाकी कामों के साथ जरूरी मैसेज और फोटो-वीडियोज भेजने के लिए करते हैं. ऐसे में अगर कोई मैसेज या चैट गलती से डिलीट हो जाए तो परेशानी हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर में WhatsApp के अरबों यूजर्स हैं, जो रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर चैटिंग करते हैं. चैटिंग के दौरान पर्सनल से लेकर बिजनेस तक से जुड़ी सारी बातें होती हैं. इसके अलावा यादगार पलों की फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए भी इस ऐप का यूज होता है. इस तरह व्हाट्सऐप चैट में महत्वपूर्ण बातों से लेकर यादगार फोटो-वीडियो सब कुछ स्टोर होता है. ऐसे में अगर गलती से कोई मैसेज या चैट डिलीट हो जाए तो दिक्कत हो सकती है. अगर आपसे भी कोई ऐसा मैसेज या चैट डिलीट हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे रिकवर करने का तरीका भी मौजूद है. 

कैसे रिकवर करें व्हाट्सऐप चैट?

डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से व्हाट्सऐप चैट को रिकवर किया जा सकता है. अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं तो गूगल ड्राइव और आईफोन यूजर्स iCloud से बैकअप लेकर ऐसा कर सकते हैं.

एंड्रॉयड यूजर्स कैसे करें चैट रिस्टोर- सबसे पहले व्हाट्सऐप ओपन कर सेटिंग में जाएं और यहां दिख रहे चैट ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद चैट बैकअप में गूगल ड्राइव चेक कर लें. इसके बाद फोन से व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर लें. दोबारा से व्हाट्सऐप इंस्टॉल कर नंबर वेरिफाई करें. अब आपको चैट रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर टैप कर दें. व्हाट्सऐप अनइंस्टॉल करने से यह सारी चैट का बैकअप लेना न भूलें. अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो सारी चैट्स रिकवर नहीं हो पाएगी.

आईफोन यूजर्स के लिए यह तरीका- आईफोन यूजर्स भी एंड्रॉयड की तरह चैट रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए व्हाट्सऐप सेटिंग में जाकर चैट ओपन करें. यहां iCloud बैकअप चेक करें. अगर चैट का बैकअप नहीं लिया गया है तो यह काम कर लें. इसके बाद व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करना है. नंबर वेरिफाई करने के बाद आपको चैट हिस्ट्री रिस्टोर करने का ऑप्शन दिख जाएगा.

ये भी पढ़ें-

BSNL ग्राहकों के लिए खुशखबरी! जल्द मिलने लगेगी 5G कनेक्टिविटी, कंपनी ने शुरू कर दिया यह काम

Published at : 13 Oct 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks WhatsApp TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

CRICKET DHARMA: संतों की 'सनातन क्रिकेट लीग', Devakinandan Thakur, Dhirendra Shastri की टीमें भिड़ेंगी
फोन पर रंगीन फ्रेंडशिप का जाल
NDA में सब हो गया सेट, महागठबंधन अभी लेट! Tejashwi | Congress | BJP | Chitra Tripathi | Janhit
दिवाली पर छिड़ा 'शास्त्रार्थ', 20 या 21 अक्टूबर... ज्योतिषियों में महासंग्राम?
Sandeep Chaudhary: NDA में सीटों का एलान...महागठबंधन में जारी खींचतान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget