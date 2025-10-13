WhatsApp पर डिलीट हो गया जरूरी मैसेज या चैट? परेशान होने की जरूरत नहीं, इन तरीकों से करें रिकवर

दुनियाभर में WhatsApp के अरबों यूजर्स हैं, जो रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर चैटिंग करते हैं. चैटिंग के दौरान पर्सनल से लेकर बिजनेस तक से जुड़ी सारी बातें होती हैं. इसके अलावा यादगार पलों की फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए भी इस ऐप का यूज होता है. इस तरह व्हाट्सऐप चैट में महत्वपूर्ण बातों से लेकर यादगार फोटो-वीडियो सब कुछ स्टोर होता है. ऐसे में अगर गलती से कोई मैसेज या चैट डिलीट हो जाए तो दिक्कत हो सकती है. अगर आपसे भी कोई ऐसा मैसेज या चैट डिलीट हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे रिकवर करने का तरीका भी मौजूद है.

कैसे रिकवर करें व्हाट्सऐप चैट?

डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से व्हाट्सऐप चैट को रिकवर किया जा सकता है. अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं तो गूगल ड्राइव और आईफोन यूजर्स iCloud से बैकअप लेकर ऐसा कर सकते हैं.

एंड्रॉयड यूजर्स कैसे करें चैट रिस्टोर- सबसे पहले व्हाट्सऐप ओपन कर सेटिंग में जाएं और यहां दिख रहे चैट ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद चैट बैकअप में गूगल ड्राइव चेक कर लें. इसके बाद फोन से व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर लें. दोबारा से व्हाट्सऐप इंस्टॉल कर नंबर वेरिफाई करें. अब आपको चैट रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर टैप कर दें. व्हाट्सऐप अनइंस्टॉल करने से यह सारी चैट का बैकअप लेना न भूलें. अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो सारी चैट्स रिकवर नहीं हो पाएगी.

आईफोन यूजर्स के लिए यह तरीका- आईफोन यूजर्स भी एंड्रॉयड की तरह चैट रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए व्हाट्सऐप सेटिंग में जाकर चैट ओपन करें. यहां iCloud बैकअप चेक करें. अगर चैट का बैकअप नहीं लिया गया है तो यह काम कर लें. इसके बाद व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करना है. नंबर वेरिफाई करने के बाद आपको चैट हिस्ट्री रिस्टोर करने का ऑप्शन दिख जाएगा.

