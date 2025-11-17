Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

How to block Spam Calls: आजकल स्पैम कॉल्स हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. कभी लोन ऑफ़र, कभी इंवेस्टमेंट प्लान और कभी रियल एस्टेट एजेंट अनचाही कॉल्स हर दूसरे घंटे फोन पर आ ही जाती हैं. यह सिर्फ आपका नहीं बल्कि लाखों भारतीयों का रोज़ का अनुभव बन गया है. अच्छी बात यह है कि इन कॉल्स से छुटकारा पाना बहुत आसान है बस कुछ सरल तरीकों को अपनाना होगा.

भारत में क्यों बढ़ रही हैं स्पैम कॉल्स?

देश में मार्केटिंग एजेंसियों, लोन कंपनियों और रियल एस्टेट फर्म्स की ऑटो-डायलिंग प्रक्रियाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं. ये कॉल्स अक्सर किसी पुराने डेटाबेस या थर्ड-पार्टी मार्केटिंग लिस्ट से आती हैं. कई बार ये सिर्फ परेशान करने वाली होती हैं लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह आपकी प्राइवेसी में गंभीर दखल देती हैं. सौभाग्य से एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे फीचर्स देते हैं जो इन्हें तुरंत रोक सकते हैं.

फोन की बिल्ट-इन सेटिंग्स से स्पैम कॉल ब्लॉक करें

एंड्रॉयड फोन पर

फोन ऐप खोलें और Recents टैब में जाएँ. यहाँ दिखाई देने वाले किसी भी संदिग्ध नंबर पर टैप करके उसे Block या Report Spam कर सकते हैं. Samsung, OnePlus और Pixel जैसे फोनों में Google द्वारा संचालित स्पैम प्रोटेक्शन पहले से मौजूद रहता है. फोन ऐप की सेटिंग्स में जाकर Caller ID और Spam Protection ऑन करने से स्पैम कॉल्स अपने आप फ़िल्टर होने लगती हैं.

iPhone पर

iPhone में Settings → Phone → Silence Unknown Callers विकल्प चुनकर टॉगल ऑन करें. ऐसा करने पर अंजान नंबरों से आने वाली कॉल्स सीधे वॉइसमेल में चली जाएंगी. चाहें तो Recents में नंबर के आगे (i) पर टैप करके Block this Caller विकल्प चुनकर किसी खास नंबर को मैन्युअली भी ब्लॉक कर सकते हैं.

भरोसेमंद ऐप्स की मदद से स्पैम कॉल्स हटाएं

Truecaller, Hiya और CallApp जैसे ऐप्स भारत में काफी समय से स्पैम पहचानने और ऑटोमैटिक ब्लॉक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. ये लाखों यूज़र्स की रिपोर्ट के आधार पर स्पैम कॉलर्स को पहचानते हैं और आपको तुरंत सचेत करते हैं. आप चाहें तो ऐसे नंबरों को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, जिससे आगे ऐसी कॉल्स न आएं.

TRAI की Do Not Disturb (DND) सेवा एक्टिवेट करें

टेलिमार्केटिंग कॉल्स रोकने का आधिकारिक तरीका है DND एक्टिवेट करना.

बस अपने फोन से START 0 लिखकर 1909 पर SMS भेजें.

24 घंटे के अंदर आपको पुष्टि मिल जाएगी और सभी प्रमोशनल कॉल्स तथा मैसेज अपने-आप बंद हो जाएंगे.

सावधान रहें और अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखें

हालाँकि कोई भी तरीका 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता लेकिन फोन सेटिंग्स, थर्ड-पार्टी ऐप्स और TRAI की DND सेवा मिलकर स्पैम कॉल्स को काफी हद तक कम कर देते हैं. ध्यान रखें कि अपना नंबर सिर्फ भरोसेमंद जगहों पर ही साझा करें ताकि अनचाही कॉल्स से आपकी शांति भंग न हो.

