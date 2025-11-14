हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबच्चा हर वक्त फोन में घुसा रहता है? बस आज से अपनाएं ये 5 टिप्स, स्क्रीन टाइम हो जाएगा आधा

बच्चा हर वक्त फोन में घुसा रहता है? बस आज से अपनाएं ये 5 टिप्स, स्क्रीन टाइम हो जाएगा आधा

Screen Time: आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. खेल-कूद, बातचीत और पढ़ाई की जगह अब ज्यादातर बच्चे घंटों तक स्क्रीन पर वीडियो या गेम्स में खोए रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Screen Time: आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. खेल-कूद, बातचीत और पढ़ाई की जगह अब ज्यादातर बच्चे घंटों तक स्क्रीन पर वीडियो या गेम्स में खोए रहते हैं.

आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. खेल-कूद, बातचीत और पढ़ाई की जगह अब ज्यादातर बच्चे घंटों तक स्क्रीन पर वीडियो या गेम्स में खोए रहते हैं. ये आदत जितनी आम होती जा रही है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक विकास, आंखों की सेहत और नींद की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. ऐसे में हर माता-पिता की चिंता यही होती है कि आखिर अपने बच्चे को फोन से दूर कैसे रखें.

1/5
बच्चों को डिजिटल डिवाइसेज़ से अलग करना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ी समझदारी और प्यार से ये काम मुमकिन है. सबसे पहले जरूरी है कि पेरेंट्स खुद एक अच्छा उदाहरण पेश करें.
बच्चों को डिजिटल डिवाइसेज़ से अलग करना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ी समझदारी और प्यार से ये काम मुमकिन है. सबसे पहले जरूरी है कि पेरेंट्स खुद एक अच्छा उदाहरण पेश करें.
2/5
जब बच्चा देखता है कि उसके माता-पिता भी फोन कम इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं तो वह खुद भी धीरे-धीरे इस आदत से दूर होने लगता है. इसलिए बच्चों के सामने मोबाइल चलाने से बचें और उनके साथ खेलने, बात करने या कोई रचनात्मक गतिविधि करने में समय बिताएं.
जब बच्चा देखता है कि उसके माता-पिता भी फोन कम इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं तो वह खुद भी धीरे-धीरे इस आदत से दूर होने लगता है. इसलिए बच्चों के सामने मोबाइल चलाने से बचें और उनके साथ खेलने, बात करने या कोई रचनात्मक गतिविधि करने में समय बिताएं.
3/5
कई बार पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने या शांत रखने के लिए फोन थमा देते हैं. ये तरीका अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन बच्चे के मन में स्क्रीन के प्रति निर्भरता बढ़ा देता है. कोशिश करें कि बच्चे को मनोरंजन के दूसरे तरीके सिखाएं—जैसे आउटडोर गेम्स, पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. इससे न सिर्फ उनका ध्यान मोबाइल से हटेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा.
कई बार पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने या शांत रखने के लिए फोन थमा देते हैं. ये तरीका अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन बच्चे के मन में स्क्रीन के प्रति निर्भरता बढ़ा देता है. कोशिश करें कि बच्चे को मनोरंजन के दूसरे तरीके सिखाएं—जैसे आउटडोर गेम्स, पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. इससे न सिर्फ उनका ध्यान मोबाइल से हटेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा.
4/5
इसके अलावा फोन को इनाम या सजा के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें. खाना खा लिया तो फोन मिलेगा जैसी शर्तें बच्चों को और ज्यादा स्क्रीन की ओर खींचती हैं. इसकी जगह उनके अच्छे व्यवहार की सराहना बातचीत, कहानी सुनाने या साथ घूमने से करें.
इसके अलावा फोन को इनाम या सजा के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें. खाना खा लिया तो फोन मिलेगा जैसी शर्तें बच्चों को और ज्यादा स्क्रीन की ओर खींचती हैं. इसकी जगह उनके अच्छे व्यवहार की सराहना बातचीत, कहानी सुनाने या साथ घूमने से करें.
5/5
जब आप घर में स्क्रीन टाइम के लिए एक निश्चित नियम तय करते हैं जैसे दिन में सिर्फ दो घंटे—तो बच्चे भी इस रूटीन को समझने लगते हैं. धैर्य और लगातार ध्यान से धीरे-धीरे ये आदत बदल सकती है. याद रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे असरदार तरीका यही है कि उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि असली मजा स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है.
जब आप घर में स्क्रीन टाइम के लिए एक निश्चित नियम तय करते हैं जैसे दिन में सिर्फ दो घंटे—तो बच्चे भी इस रूटीन को समझने लगते हैं. धैर्य और लगातार ध्यान से धीरे-धीरे ये आदत बदल सकती है. याद रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे असरदार तरीका यही है कि उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि असली मजा स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है.
Published at : 14 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Tags :
Screen Time TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी NDA की धड़कन ! । NDA । RJD । Prashant Kishor
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में कम हुआ सीटों का फासला । Nitish । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं ये 7 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget