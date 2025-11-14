बच्चा हर वक्त फोन में घुसा रहता है? बस आज से अपनाएं ये 5 टिप्स, स्क्रीन टाइम हो जाएगा आधा

कई बार पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने या शांत रखने के लिए फोन थमा देते हैं. ये तरीका अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन बच्चे के मन में स्क्रीन के प्रति निर्भरता बढ़ा देता है. कोशिश करें कि बच्चे को मनोरंजन के दूसरे तरीके सिखाएं—जैसे आउटडोर गेम्स, पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. इससे न सिर्फ उनका ध्यान मोबाइल से हटेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा.