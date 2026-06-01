हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMobile Signal Transmission: टॉवर से हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचता है सिग्नल, जान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलाॅजी

Mobile Signal Transmission: टॉवर से हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचता है सिग्नल, जान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलाॅजी

Mobile Signal Transmission: टावर से मोबाइल तक सिग्नल कैसे पहुंचता है? आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि आखिर ये कैसे होता है .तो आइए जानते हैं मोबाइल नेटवर्क की इस अद्भुत जर्नी के बारे में.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

Mobile Signal Transmission: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में जब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल करते हैं,तो बिना किसी तार के कॉल और इंटरनेट कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं मोबाइल टावर और टेलीकॉम नेटवर्क की इस अद्भुत तकनीक के पीछे की पूरी कार्यप्रणाली. 

टेलीकॉम तकनीक की दुनिया अदृश्य तरंगों के खेल पर टिकी है. ये माइक्रोवेव और रेडियो तरंगें ही होती हैं जो बिना किसी रुकावट के अदृश्य रूप से हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच का फासला मिटा देती हैं. यह पूरी प्रक्रिया एक जटिल लेकिन बेहद सटीक नेटवर्क के जरिए काम करती है, जो कुछ ही मिलीसेकंड में हमारे संदेशों और आवाजों को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा देती है.टेलीकॉम सेक्टर की यह अद्भुत इंजीनियरिंग सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है.साथ ही यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है. आइए अब जान लेते हैं वे चरण कौन से हैं.

यह भी पढ़ें: AI बना युद्ध का हथियार, अमेरिका और इजरायल पर अटैक के लिए ईरान कर रहा ChatGPT और Gemini का यूज

मुख्य चरण

 1.वॉयस या डेटा का तरंगों में बदलना- जब आप अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपका स्मार्टफोन सबसे पहले आपकी आवाज या डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है. इसके बाद, फोन का ट्रांसमीटर इन सिग्नल्स को रेडियो तरंगों में परिवर्तित कर देता है. 

2. फोन से टावर तक का सफर- फोन में लगा एंटीना इन रेडियो तरंगों को हवा में एमिट करता है. आस-पास लगे मोबाइल टावर इन तरंगों को अपने रिसीवर के जरिए पकड़ लेते हैं. यह प्रक्रिया प्रकाश की गति से होती है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता. 

3. मोबाइल स्विचिंग सेंटर- टावर तक पहुंचने के बाद, सिग्नल तारों (फाइबर ऑप्टिक केबल) के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक भेजे जाते हैं. इसे टेलीकॉम नेटवर्क का दिमाग कहा जाता है. मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम यह तय करना होता है कि कॉल या डेटा को आगे किस दिशा में भेजना है यानी, दूसरे व्यक्ति के फोन या दूसरे नेटवर्क तक. 

4. रिसीवर तक पहुंचना- अगर आप किसी दूसरे शहर या देश में कॉल कर रहे हैं, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट के जरिए उस क्षेत्र के टावर तक सिग्नल भेजता है. इसके बाद, रिसीवर का टावर रेडियो तरंगों को उस व्यक्ति के फोन तक प्रसारित कर देता है. उसका फोन इन तरंगों को वापस आवाज या डेटा में बदल देता है. 

5. स्पेक्ट्रम और फ्रिक्वेंसी का रोल- यह सारा ट्रैफिक स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है. सरकारें टेलीकॉम कंपनियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी के बैंड (जैसे 700 मेगा हर्ट्ज  1800 मेगा हर्ट्ज, 3.5 गीगा हर्ट्ज) आवंटित करती हैं, जिन पर डेटा हवा में तैरता है.

6. 4जी और 5जी का अंतर- पुरानी पीढ़ियों की तुलना में आज की तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है. 4जी तकनीक में पैकेट स्विचिंग के जरिए डेटा तेजी से भेजा जाता है, वहीं 5जी टेक्नोलॉजी में मिलीमीटर वेव्स का उपयोग होता है. साथ ही 5जी में मल्टिपल एंटीना तकनीक (मासिव मीमो) का यूज होता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और लेटेंसी (सिग्नल में लगने वाला समय) न के बराबर हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?

 

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Mobile Network Mobile Tower Mobile Signal Telecom Technology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Mobile Signal Transmission: टॉवर से हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचता है सिग्नल, जान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलाॅजी
टॉवर से हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचता है सिग्नल, जान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलाॅजी
टेक्नोलॉजी
What Is UPI Circle: UPI Circle क्या है? अब परिवार के लोग भी कर सकेंगे पेमेंट, लेकिन कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में
UPI Circle क्या है? अब परिवार के लोग भी कर सकेंगे पेमेंट, लेकिन कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में
टेक्नोलॉजी
सिर्फ ChatGPT नहीं! आपके फोन में मौजूद हैं 12 दमदार AI फीचर्स, ज्यादातर लोग आज भी हैं अंजान
सिर्फ ChatGPT नहीं! आपके फोन में मौजूद हैं 12 दमदार AI फीचर्स, ज्यादातर लोग आज भी हैं अंजान
टेक्नोलॉजी
जब AI उड़ाएगा विमान, तब क्या होगा? जानिए कैसे बदल सकती है हवाई यात्रा की दुनिया
जब AI उड़ाएगा विमान, तब क्या होगा? जानिए कैसे बदल सकती है हवाई यात्रा की दुनिया
Advertisement

वीडियोज

Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
आईपीएल 2026
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
बॉलीवुड
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
हेल्थ
Doing Shampoo Everyday In Summer: गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
ट्रेंडिंग
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget