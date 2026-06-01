टॉवर से हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचता है सिग्नल, जान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलाॅजी

Mobile Signal Transmission: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में जब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल करते हैं,तो बिना किसी तार के कॉल और इंटरनेट कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं मोबाइल टावर और टेलीकॉम नेटवर्क की इस अद्भुत तकनीक के पीछे की पूरी कार्यप्रणाली.

टेलीकॉम तकनीक की दुनिया अदृश्य तरंगों के खेल पर टिकी है. ये माइक्रोवेव और रेडियो तरंगें ही होती हैं जो बिना किसी रुकावट के अदृश्य रूप से हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच का फासला मिटा देती हैं. यह पूरी प्रक्रिया एक जटिल लेकिन बेहद सटीक नेटवर्क के जरिए काम करती है, जो कुछ ही मिलीसेकंड में हमारे संदेशों और आवाजों को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा देती है.टेलीकॉम सेक्टर की यह अद्भुत इंजीनियरिंग सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है.साथ ही यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है. आइए अब जान लेते हैं वे चरण कौन से हैं.

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मुख्य चरण

1.वॉयस या डेटा का तरंगों में बदलना- जब आप अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपका स्मार्टफोन सबसे पहले आपकी आवाज या डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है. इसके बाद, फोन का ट्रांसमीटर इन सिग्नल्स को रेडियो तरंगों में परिवर्तित कर देता है.

2. फोन से टावर तक का सफर- फोन में लगा एंटीना इन रेडियो तरंगों को हवा में एमिट करता है. आस-पास लगे मोबाइल टावर इन तरंगों को अपने रिसीवर के जरिए पकड़ लेते हैं. यह प्रक्रिया प्रकाश की गति से होती है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता.

3. मोबाइल स्विचिंग सेंटर- टावर तक पहुंचने के बाद, सिग्नल तारों (फाइबर ऑप्टिक केबल) के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक भेजे जाते हैं. इसे टेलीकॉम नेटवर्क का दिमाग कहा जाता है. मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम यह तय करना होता है कि कॉल या डेटा को आगे किस दिशा में भेजना है यानी, दूसरे व्यक्ति के फोन या दूसरे नेटवर्क तक.

4. रिसीवर तक पहुंचना- अगर आप किसी दूसरे शहर या देश में कॉल कर रहे हैं, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट के जरिए उस क्षेत्र के टावर तक सिग्नल भेजता है. इसके बाद, रिसीवर का टावर रेडियो तरंगों को उस व्यक्ति के फोन तक प्रसारित कर देता है. उसका फोन इन तरंगों को वापस आवाज या डेटा में बदल देता है.

5. स्पेक्ट्रम और फ्रिक्वेंसी का रोल- यह सारा ट्रैफिक स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है. सरकारें टेलीकॉम कंपनियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी के बैंड (जैसे 700 मेगा हर्ट्ज 1800 मेगा हर्ट्ज, 3.5 गीगा हर्ट्ज) आवंटित करती हैं, जिन पर डेटा हवा में तैरता है.

6. 4जी और 5जी का अंतर- पुरानी पीढ़ियों की तुलना में आज की तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है. 4जी तकनीक में पैकेट स्विचिंग के जरिए डेटा तेजी से भेजा जाता है, वहीं 5जी टेक्नोलॉजी में मिलीमीटर वेव्स का उपयोग होता है. साथ ही 5जी में मल्टिपल एंटीना तकनीक (मासिव मीमो) का यूज होता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और लेटेंसी (सिग्नल में लगने वाला समय) न के बराबर हो जाता है.

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