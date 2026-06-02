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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट! Meta AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हैकर्स

Instagram यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट! Meta AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हैकर्स

Instagram Hacked By Meta AI: मेटा के एआई असिस्टेंट की मदद से हैकर्स ने कई बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया. अब कंपनी ने इस इश्यू को फिक्स करने की बात कही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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  • मेटा के AI टूल का दुरुपयोग कर हैकर्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट किए हैक।
  • हैकर्स ने AI असिस्टेंट को प्रॉम्प्ट देकर ईमेल एड्रेस बदलवाया।
  • व्हाइट हाउस और स्पेस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी के अकाउंट भी हैक हुए।
  • इंस्टाग्राम ने सुरक्षा खामी को ठीक कर लिया है।

Instagram Hacked By Meta AI: मेटा ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक समेत अपने सभी प्लेटफॉर्म में अपने मेटा एआई असिस्टेंट को इंटीग्रेट कर दिया है. अब हैकर्स इसका दुरुपयोग कर मेटा के ही प्लेटफॉर्म्स का टारगेट कर रहे हैं. एक ताजा मामले में पता चला है कि हैकर्स ने मेटा के एआई टूल की मदद से इंस्टाग्राम पर कई हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स को हैक कर लिया था. इन अकाउंट्स में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते समय बना व्हाइट हाउस का हैंडल और अमेरिका की स्पेस फोर्स के एक सीनियर अधिकारी का अकाउंट भी शामिल है. जानकारी सामने आने के बाद मेटा ने इस इश्यू को फिक्स कर दिया है. 

कैसे सामने आया मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर्स ने मेटा के एआई टूल की मदद से अपने कंट्रोल वाले ईमेल एड्रेसेस पर पासवर्ड रिसेट कोड भेजे. इस तरह उन्हें यूजर के डिवाइस में सेंध लगाए बिना अकाउंट एक्सेस करने का मौका मिल गया. Dark Web Informer और ZachXBT नाम के सिक्योरिटी रिसर्चर ने इस खामी को सबसे पहले उजागर किया था. इसके बाद टेलीग्राम, एक्स और रेडिट पर कई यूजर्स ने इस तरह अकाउंट टेकओवर होने की घटनाओं को रिपोर्ट किया. 

हैकर्स ने मेटा एआई को कैसे बेवकूफ बनाया?

हैकर्स ने इस काम के लिए किसी मालवेयर या फिशिंग स्कैम का सहारा न लेकर मेटा के ही एआई असिस्टेंट को बेवकूफ बनाया. इसके लिए सबसे पहले हैकर्स ने VPN की मदद से ऐसे दिखाया कि वो उसी जगह से लॉग-इन कर रहे हैं, जहां के अकाउंट को उन्हें टारगेट करना था. इसके बाद इंस्टाग्राम के लॉग-इन पेज पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया. यहां से उन्हें मेटा एआई सपोर्ट फीचर पर रिडायरेक्ट कर दिया गया, जहां मेटा एआई से उनकी बातचीत कन्वर्सेशन शुरू हो गई. एआई चैटबॉट के साथ बात करते हुए हैकर्स ने स्पेशल तैयार किए गए प्रॉम्प्ट यूज किए और मेटा एआई से विक्टिम के अकाउंट पर नया ईमेल एड्रेस जोड़ने की रिक्वेस्ट की. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही इस पर वेरिफिकेशन कोड गया. चूंकि नया ईमेल एड्रेस हैकर्स के कंट्रोल में था तो उन्हें इस कोड की मदद से अकाउंट टेक-ओवर कर लिया.

इंस्टाग्राम ने कही इश्यू फिक्स करने की बात

इंस्टाग्राम की तरफ से इस इश्यू को फिक्स कर दिया गया है. मेटा के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस सुरक्षा खामी को दूर कर लिया गया है और प्रभावित अकाउंट्स को सिक्योर किया जा रहा है. कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इस तरीके से कितने अकाउंट्स को टारगेट किया गया है.

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Published at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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