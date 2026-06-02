Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom LTPO+ डिस्प्ले पावर एफिशिएंट, कम बैटरी खपत करते हैं.

iPhone Display: आईफोन के डिस्प्ले को स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बेस्ट डिस्प्ले में से एक माना जाता है. यह आईफोन के सबसे बड़े फीचर्स में से भी एक है, लेकिन कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि यह पार्ट ऐप्पल खुद नहीं बनाती है. भले ही ऐप्पल प्रोसेसर और मॉडम समेत आईफोन के कुछ पार्ट्स का इन-हाउस प्रोडक्शन करती है, लेकिन डिस्प्ले के लिए वह अपने सबसे बड़ी राइवल कंपनी सैमसंग पर निर्भर है. भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन आईफोन के ज्यादातर डिस्प्ले सैमसंग ही तैयार करती है. सैमसंग के अलावा ऐप्पल LG और BOE से भी डिस्प्ले तैयार करवाती है.

सैमसंग है डिस्प्ले सप्लायर

आईफोन में यूज होने वाले OLED डिस्प्ले सैमसंग की सब्सिडियरी सैमसंग डिस्प्ले तैयार करती है. यह सैमसंग मोबाइल से अलग है, जो स्मार्टफोन बनाती है. चूंकि ऐप्पल प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए जानी जाती है, इसलिए वह लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को भी तैयार रहती है. यही कारण है कि कई बार सैमसंग की लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी उसके खुद के मोबाइल से पहले आईफोन के लिए अवेलेबल हो जाती है.

ऐप्पल और सैमसंग का साथ है लंबा

ऐप्पल ने पहली बार 2017 में लॉन्च हुए iPhone X में OLED पैनल यूज किया था. इस मॉडल के लिए जरूरी डिस्प्ले सैमसंग ने तैयार किया था. ऐप्पल का कहना था कि OLED पैनल को आईफोन के लिए कस्टमाइज किया गया था, जिससे यह शानदार कलर, बेहतर कंट्रास्ट रेशो, वाइड कलर सपोर्ट दे पाया था. इसके करीब तीन साल बाद आईफोन 12 सीरीज के साथ कंपनी ने अपने हर मॉडल में OLED डिस्प्ले देना शुरू कर दिया था. तब तक LG और BOE ने भी ऐप्पल के स्टैंडर्ड वाले OLED पैनल बनाने शुरू कर दिए थे. इससे ऐप्पल को भी फायदा हुआ. उसकी सप्लाई चैन डायवर्सिफाई हो गई और कंपोनेंट की लागत भी कम होनी शुरू हो गई. iPhone 13 मॉडल्स में कंपनी ने पहली बार LTPO OLED यूज किए, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते थे. आईफोन 14 प्रो मॉडल में ऐप्पल ऑलवेज-ऑन फंक्शनलिटी लेकर आई. अब सितंबर में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स में कंपनी सैमसंग के ही बनाए हुए LTPO+ डिस्प्ले पैनल यूज करने पर विचार कर रही है.

LTPO+ डिस्प्ले का क्या फायदा?

LTPO+ (लो-टेंपरेचर पॉलिक्रिस्टलिन सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस) डिस्प्ले ज्यादा पावर एफिशिएंट है और इन पैनल के नीचे इंफ्रारेड कैमरा भी प्लेस किया जा सकता है. इसका एक और फायदा यह होगा कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट (1-120Hz) ऑफर करने के बाद भी ये कम बैटरी की खपत करेंगे. यानी आईफोन कम पावर यूज करने पर भी शानदार विजुअल ऑफर कर सकेगा.

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