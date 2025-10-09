घर में यूज के लिए लेना है वाई-फाई कनेक्शन? जानिये कितनी होनी चाहिए स्पीड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर में यूज के लिए लेना है वाई-फाई कनेक्शन? जानिये कितनी होनी चाहिए स्पीड

अगर आप होम कनेक्शन लेना चाहते हैं तो स्पीड डिसाइड करते समय यह ध्यान रखें कि कितनी डिवाइस उससे कनेक्ट होने वाला है. डिवाइस के कारण स्पीड पर असर पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप घर के लिए वाई-फाई कनेक्शन लेना चाहते हैं और स्पीड को लेकर कंफ्यूज हैं तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे. वाई-फाई कनेक्शन लेने से पहले आपको यह देख लेना जरूरी है कि इस पर कितने डिवाइस कनेक्ट होने वाले हैं. कई बार ज्यादा डिवाइस के चलते पर्याप्त इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पाती. बता दें कि सिर्फ गेमिंग और हैवी टास्क के लिए ही हाई स्पीड होना जरूरी नहीं है. रेगुलर कामों के लिए भी हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस काम के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड पर्याप्त रहेगी.

होम कनेक्शन के लिए कितनी स्पीड पर्याप्त?

अगर आप मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन क्लासेस आदि के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो 10Mbps की स्पीड वाले कनेक्शन से आपका काम चल जाएगा. वहीं अगर आपको OTT पर फिल्में और वेब सीरीज आदि का मजा लेना है तो इंटरनेट स्पीड कम से कम 30Mbps तक होनी चाहिए. इसलिए होम कनेक्शन में कम से कम 30Mbps वाला प्लान लिया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या 4K स्ट्रीमिंग करते हैं तो 50Mbps तक की स्पीड की जरूरत पड़ सकती है. इस बात का भी ध्यान रखें कि 5 से ज्यादा डिवाइस पर हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग के लिए यह स्पीड काफी नहीं होगी और आप 100Mbps वाला कनेक्शन ले सकते हैं.

ये होता है डाउनलोड और अपलोड स्पीड का अंतर

वाई-फाई कनेक्शन लेने से पहले आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड का भी पता होना चाहिए. डाउनलोड स्पीड का मतलब है कि कोई डेटा आपके डिवाइस तक कितनी स्पीड से पहुंच रहा है. डाउनलोड स्पीड कम होगी तो आपको स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में दिक्कत आएगी. वहीं अपलोड स्पीड का मतलब है कि आपके डिवाइस से सर्वर पर डेटा किस स्पीड में पहुंच रहा है. इसके कम होने पर वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेमिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी.

Published at : 09 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Internet Speed WiFi TECH NEWS
