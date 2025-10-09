लगभग 20,000 रुपये सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25, खरीदने का सुनहरा मौका, जानें कहां मिल रही डील

दिवाली के त्योहार पर आपको शानदार लुक वाला महंगा फोन सस्ती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. जी हां, आप सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 को लगभग 20,000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. परफॉर्मेंस, लुक, कैमरा और बैटरी के मामले में यह फोन अव्वल दर्जे का है और अब इस भारी छूट मिल रही है. बता दें कि यह फोन 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसे सिर्फ 61,895 रुपये में खरीदा जा सकता है. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Samsung Galaxy S25 के फीचर्स

सैमसंग ने इस डिवाइस को इसी साल जनवरी में लॉन्च किया था. इसमें 6.2 इंच का FHD+ AMOLED पैनल दिया गया है, जो एडेप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. फोटो और वीडियोग्राफी के शौकीन के लिए इस फोन के रियर में 50MP +12MP + 10MP का रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन में 4,000 mAh की बैटरी है, जो 25W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

अमेजन पर मिल रही शानदार डील

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली स्पेशल सेल में इस फोन पर शानदार डील मिल रही है. सेल में इस फोन को 18 हजार रुपये से अधिक डिस्काउंट के साथ 62,895 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस डिस्काउंट के बाद ग्राहक 1,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं. इस तरह आप यह फोन 61,895 रुपये में खरीद सकते हैं. इस पर EMI का भी ऑप्शन मिल रहा है.

इन कंपनियों के फोन पर भी मिल रहा डिस्काउंट

अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल में सैमसंग के अलावा ऐप्पल और वनप्लस समेत कई कंपनियों के फोन अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं. फोन के साथ-साथ सेल में स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और कई प्रीमियम गैजेट्स पर स्पेशल ऑफर्स मिल रहे हैं.

