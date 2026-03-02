पुरानी Android Tablet खरीदने का बना रहे हैं मन? पहले यहां जान लें फायदे और नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपका बजट कम है या आप पैसे बचाना चाहते हैं तो पुरानी टैबलेट खरीद सकते हैं. इसमें आपको स्मार्टफोन जैसी पोर्टेबिलिटी भी मिलेगी और लैपटॉप जैसी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी. आमतौर पर गैजेट को लेकर कहा जाता है कि स्मार्टफोन समेत कोई भी डिवाइस नया ही खरीदना चाहिए. इसमें पूरी वारंटी, लेटेस्ट फीचर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट समेत काफी कुछ मिल जाता है. हालांकि, पुरानी चीजों के भी अपने कुछ फायदे हैं. आज हम आपको पुरानी एंड्रॉयड टैबलेट के फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं.

सबसे पहले जानें फायदे

पैसों की बचत- पुरानी टैबलेट को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा पैसों की बचत के तौर पर है. सेकंड हैंड मार्केट में कई बार हाई एंड टैब भी एकदम किफायती दामों में मिल जाती है. इससे आपको कम पैसों पर लेटेस्ट टैब चलाने का मौका मिल सकता है.

वारंटी और रिटर्न ऑप्शन- कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जहां से पुरानी टैबलेट खरीदने पर आपको रिटर्न ऑप्शन के साथ-साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है. इसलिए इस बात की टेंशन खत्म हो जाती है कि टैबलेट लाते ही खराब हो जाएगी. आप ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर कंपेयर कर भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू और वारंटी आदि देख सकते हैं.

पुरानी टैबलेट के नुकसान क्या हैं?

सॉफ्टवेयर सपोर्ट का कम समय- कंपनियां अपनी टैबलेट पर मोबाइल की तरह लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देती हैं. ऐसे में अगर आप पुरानी टैबलेट ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट का वो समय निकल जाएगा. ऐसे में अगर लंबे यूज के लिए टैबलेट खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आउटेडेट सॉफ्टवेयर पर ही काम करना पड़े. इससे साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी टेंशन रहती है.

हार्डवेयर और दूसरे इश्यू- पुरानी टैबलेट के साथ सबसे बड़ी समस्या हार्डवेयर इश्यू को लेकर आती है. इनमें टैबलेट के किसी फंक्शन के काम न करने से लेकर स्क्रैचेज आदि की दिक्कत हो सकती है. साथ ही पुरानी टैबलेट की बैटरी लाइफ को लेकर भी चिंता हो सकती है. ऐसे में आपको पुरानी टैबलेट खरीदते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें-

एंड्रॉयड फोन की बैटरी फूलने पर कभी न करें ये काम, जरा-सी गड़बड़ से हो सकता है बड़ा धमाका