एक व्यू आने पर कितना पैसा देती है YouTube? कंटेट क्रिएटर के लिए ये बातें जानना है जरूरी

अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो यूट्यूब के कमाई के नियमों की जानकारी होना जरूरी है. यूट्यूब हर सिंगल व्यू के लिए क्रिएटर को पैसा देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी वीडियो पर 10 लाख व्यूज आने पर आप मालामाल हो जाएंगे. दरअसल, यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को एड पर आए व्यूज के लिए पैसा देती है. एडवरटाइजर की तरफ से मिलने वाली रकम में से 45 प्रतिशत यूट्यूब खुद रखती है और 55 प्रतिशत क्रिएटर्स को दिया जाता है.

कैसे काम करता है यूट्यूब का पे-पर-व्यू सिस्टम?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिएटर्स की कमाई के लिए यूट्यूब का पे-पर-व्यू सिस्टम काम करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि आपके वीडियो पर आए हर व्यू के लिए आपको पैसा मिलेगा. असल में यूट्यूब आपके वीडियो पर चलने वाली एड को मिले व्यूज के हिसाब से पैसे देती है. उदाहरण के तौर पर अगर आपके वीडियो पर एक लाख व्यूज आए हैं, लेकिन इस पर कोई एड नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. वहीं अगर आपके वीडियो पर एक लाख व्यूज हैं और उस पर चलने वाली एड को 10,000 व्यूज मिले हैं तो इन्हीं 10,000 व्यूज का पैसा आपके खाते में आएगा.

ज्यादा एड व्यूज मतलब ज्यादा पैसा

अगर आपके किसी वीडियो पर एक से ज्यादा एड चल रही है तो इन पर आपके वीडियो की तुलना में ज्यादा व्यूज आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपके वीडियो पर कम व्यूज होने पर आपकी अच्छी कमाई होगी. असल में यूट्यूब की खुद की कमाई विज्ञापनों से होती है. इसलिए वह केवल विज्ञापनों के आधार पर क्रिएटर्स को पैसा देती है.

व्यूज के हिसाब से कितना पैसा मिलता है?

इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है. व्यूज के हिसाब से कमाई सब्सक्राइबर्स, वीडियो की रीच और एंगेजमेंट आदि कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. फिर भी अगर मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो एक क्रिएटर 1000 एड व्यूज पर 5-15 डॉलर (लगभग 444 रुपये से लेकर 1330 रुपये) तक कमा सकता है.

