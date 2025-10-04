EMI पर खरीदे फोन की पेमेंट नहीं दी तो बढ़ेगी मुश्किल, फोन हो जाएगा लॉक, आ रहा है नया नियम

चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं. यहां लोग सस्ते से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के फोन को हाथों-हाथ लेते हैं. पिछले कुछ समय से EMI पर फोन खरीदने का चलन भी बढ़ा है. कंपनियां भी नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन देकर अपने स्मार्टफोन बेच रही हैं. हालांकि, इससे उन लोगों की संख्या भी बढ़ी है, जो समय पर लोन वापस नहीं चुकाते हैं. इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक नया नियम ला रहा है. इसके तहत अगर कोई ग्राहक समय पर EMI की पेमेंट नहीं करता है तो लोन देने वाली कंपनी या बैंक उसका फोन लॉक कर सकते हैं.

नए नियम पर चल रहा है काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी महीनों में RBI अपने फेयर प्रैक्टिस कोड को अपडेट करने पर विचार कर रहा है. इसके बाद बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां उन ग्राहकों के फोन को लॉक कर सकेंगी, जिन्होंने समय पर EMI नहीं चुकाई है. यह फीचर पूरी तरह रिमोटली काम करेगा. RBI इस नियम के जरिए कंज्यूमर लोन सेगमेंट में बढ़ते नॉन-परफॉर्मिंस एसेट्स की समस्या से छुटकारा पाना चाहता है. बता दें कि पिछले काफी समय से देश में कंज्यूमर लोन मार्केट तेजी से बढ़ी है और इसी के साथ एक लाख से कम लोन लेकर डिफॉल्टर होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.

ग्राहकों की लेनी होगी सहमति

RBI नए नियम में ग्राहक की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी का भी ध्यान रख रहा है. नए नियम में लोन देने वाली कंपनियों को ग्राहकों से यह सहमति लेनी होगी कि पेमेंट न चुकाने पर उनके फोन को लॉक किया जा सकता है. साथ ही बैंकों और कंपनियों को ग्राहकों के फोन से पर्सनल डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं होगी. RBI ने 2024 में ऐसी ऐप्स के यूज पर रोक लगाई थी, लेकिन अब एक बार फिर कड़े प्रावधानों के साथ नया नियम लाने की तैयारी चल रही है.

