YouTube पर भी भेज पाएंगे WhatsApp की तरह डायरेक्ट मैसेज, वीडियो शेयर करने का आ गया नया ऑप्शन

YouTube Direct Messaging: YouTube पर भी अब यूजर्स WhatsApp की तरह मैसेज भेज पाएंगे. कंपनी अभी तक केवल दो देशों में यह फीचर दे रही थी, जिसे अब बाकी देशों में भी रोल आउट किया जा रहा है. यह फीचर यूजर को कम्यूनिकेट करने के साथ-साथ वीडियो शेयर करने का एक नया तरीका ऑफर कर रहा है. बता दें कि यूट्यूब पर काफी समय पहले ऐसा फीचर मिलता था, जिसे बीच में बंद कर दिया गया था और फिर से इसे रिवाइव किया जा रहा है.

अब वीडियो शेयर करने के लिए नहीं पड़ेगी किसी और ऐप्स की जरूरत

अभी तक यूट्यूब वीडियो शेयर करने के लिए यूजर को दूसरी ऐप्स की मदद लेनी पड़ती थी और यह प्रोसेस भी लंबा था. इसके लिए पहले वीडियो का लिंक कॉपी करना, फिर मैसेजिंग ऐप में जाकर उसे पेस्ट करना और फिर सेंड करना पड़ता था. अब यह झंझट खत्म हो गया है और यूजर यूट्यूब के बिल्ट-इन मैसेजिंग इंटरफेस के जरिए वीडियो शेयर कर पाएंगे. हालांंकि, इस फीचर का यूज करने के लिए यूजर का यूट्यूब अकाउंट में साइन-इन होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. सेंडर के पास भेजे हुए मैसेज को अनसेंड करने और रिसीवर के पास मैसेज रिसीव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी होगा.

कहां-कहां रोल आउट हुआ यह फीचर?

यूट्यूब ने शुररुआत में पोलैंड और आयरलैंड में इसी फीचर को रोल आउट किया था. अब इसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन समेत 30 से भी अधिक देशों में रोल आउट किया जा रहा है. अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यूट्यूब इस फीचर को भारत समेत बाकी देशों में रोल आउट करेगी या नहीं और अगर यह फीचर लाया जाता है तो कब तक लॉन्च हो पाएगा.

