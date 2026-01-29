Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने अपने अपकमिंग आईफोन 18 प्रो मॉडल्स से DSLR कैमरा को टक्कर देने का पूरा मूड बना लिया है. आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स में वेरिएबल अपर्चर मिलने की जानकारी काफी समय से आ रही थी और अब इसका काम डेवलपमेंट स्टेज पर पहुंच गया है. यह फीचर कम या ज्यादा लाइट के हिसाब से लेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है. अब प्रो मॉडल्स में कैमरा को लेकर एक और धांसू जानकारी मिली है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

18 प्रो मॉडल्स में मिल सकता है टेलीकन्वर्टर

चाइनीज सोशल मीडिया वीबो पर एक टिपस्टर ने बताया कि प्रो मॉडल्स के लिए वेरिएबल अपर्चर कैमरा अब इंजीनियरिंग स्टेज में पहुंच गया है. इसके साथ ही ऐप्पल इन मॉडल्स के लिए टेलीकन्वर्टर पर भी विचार कर रही है. वेरिएबल अपर्चर जहां कई फोन में पहले से मिलता आ रहा है, वहीं टेलीकन्वर्टर फोन के लिए एकदम नया फीचर है. यह आमतौर पर DSLR कैमरा में मिलता है. यह एक ऑप्टिकल एलिमेंट होता है, जो इफेक्टिव फोकल लेंग्थ को बढ़ा देता है.

इसका फायदा क्या होगा?

टेलीकन्वर्टर की मदद से जूम रीच इम्प्रूव होती है. अगर ऐप्पल इसे 18 प्रो मॉडल्स में यूज करती है तो यह फोन की मिड-टू-लॉन्ग रेंज जूम क्वालिटी को बेहतर करेगा. साथ ही इससे फोन के लिए डिजिटल क्रॉपिंग की जरूरत कम होगी. इसमें वेरिएबल अपर्चर मिलने की बात पहले से ही कही जा रही है. इससे फोटो में ओवरएक्सपोजर कम होगा और यूजर को DSLR कैमरा की तरह डेप्थ-ऑफ-फील्ड का ऑप्शन मिलेगा. कुल मिलाकर ऐप्पल अपकमिंग 18 प्रो मॉडल्स में फोटो और वीडियोग्राफी के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

कब लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स?

हर साल की तरह ऐप्पल इस साल भी सितंबर में नई आईफोन सीरीज लॉन्च कर सकती है. इस बार सितंबर में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के साथ ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च हो सकता है. इसके अलावा कंपनी अपने सबसे पतले मॉडल आईफोन एयर 2 को भी लॉन्च कर सकती है.

