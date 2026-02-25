Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप ऐप्पल के आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इन दोनों ही मॉडल का टेस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह आमतौर पर लेट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग होती है, जो फोन रिलीज होने से पहले की जाती है. इसमें ऐप्पल पूरी असेंबली लाइन की जगह उसके कुछ हिस्से को चलाकर उससे तैयार प्रोडक्ट की क्वालिटी आदि की जांच करती है.

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब?

टेस्ट प्रोडक्शन शुरू होने का मतलब है कि कंपनी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को सितंबर में लॉन्च करने की प्लानिंग के हिसाब से चल रही है, वहीं आईफोन 18 के स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए लोगों को अगले साल मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोडक्शन टेस्टिंग में कंपनी नए A20 Pro प्रोसेसर और मैन कैमरा पर आने वाले मैकेनिकल वेरिएबल अपर्चर को खास तौर पर टेस्ट कर रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि अगले एक-दो महीनों में 18 प्रो मॉडल्स का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इन्हें सितंबर में बाजार में उतार दिया जाएगा.

नए कलर ऑप्शन में लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स

ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स नए और अलग दिखने वाले कलर ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है. अभी तक कंपनी ने ब्राउन, पर्पल और रेड को टेस्ट किया है और इनमें से रेड को लगभग फाइनल कर लिया गया है. यह रेड अभी तक आईफोन पर दिखे रेड कलर से थोड़ा डार्क हो सकता है और इसे रेड वाइन की शेड मिल सकती है, जो देखने में कॉस्मिक ऑरेंज की तरह अलग ही नजर आएगा.

18 प्रो मॉडल्स में मिलेंगे ये बड़ी अपग्रेड्स

आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स में 2 nm प्रोसेस पर बना नया A20 Pro प्रोसेसर, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी, वेरिएबल अपर्चर के साथ मेन कैमरा और प्रो मैक्स मॉडल में ऐप्पल की अब तक की सबसे बैटरी समेत कई बड़ी अपग्रेड दी जा सकती है. ऐसे भी कयास हैं कि अपकमिंग मॉडल में डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा.

