हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकितनी स्पीड से घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्या धरती से आता है नजर? जानिए कई रोचक सवालों के जवाब

कितनी स्पीड से घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्या धरती से आता है नजर? जानिए कई रोचक सवालों के जवाब

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पिछले कई सालों से ऑपरेशनल है. इसका आकार 100 मीटर से ज्यादा है और इस पर विशाल सोलर पैनल लगे हुए हैं. इसे रात के समय धरती से देखा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पिछले कई सालों से ऑपरेशनल है. कई देशों के सहयोग से चलने वाला यह स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा सेटअप की गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है. इसे बनाने का काम 1998 से शुरू होकर 2011 तक चला था और मिशन और एक्सपेरिमेंट के लिए लगातार इस पर काम चलता रहता है. इसकी लंबाई 109 मीटर और वजन 4.19 लाख किलोग्राम है. कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि साइज में इतना बड़ा होने के बाद क्या इसे धरती से देखा जा सकता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं. 

महंगा है ISS को ऑपरेट करना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ISS को ऑपरेट करना काफी महंगा है और इसके लिए अमेरिकी एजेंसी हर साल 3 बिलियन डॉलर खर्च करती है. बता दें कि ISS पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं है और इसे 15 देशों के योगदान से चलाया जाता है. इसके प्रमुख पार्टनर में अमेरिका की नासा, रूस की Roscosmos और यूरोपीय स्पेस एजेंसी शामिल हैं. यह स्पेस स्टेशन अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय एजेंसी के देशों से भेजे पार्ट्स से मिलकर बना है. 

कितनी स्पीड पर घूमता है ISS?

स्पेस स्टेशन धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है. यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से केवल 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है. एक दिन में यह पृथ्वी से चांद तक जाकर वापस आने के बराबर की दूरी तय कर लेता है. 

क्या इसे धरती से देखा जा सकता है?

ISS पर बड़े आकार के सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसे रात या अंधेरे के समय आसानी से देखा जा सकता है. सही उपकरणों की मदद से इसकी तस्वीर भी ली जा सकती है. रात के समय यह धरती से एक चमकती हुई बिंदु की तरह नजर आता है. टेलीस्कोप की मदद से इसके आपके इलाके के ऊपर से गुजरते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा इसे spotthestation.nasa.gov. वेबसाइट पर जाकर ट्रैक भी किया जा सकता है.

Published at : 08 Oct 2025 02:22 PM (IST)
