हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp यूजर्स की परेशानी हुई दूर, आ गया AI से चलने वाला यह फीचर, अब चैटिंग करना होगा और मजेदार

WhatsApp यूजर्स की परेशानी हुई दूर, आ गया AI से चलने वाला यह फीचर, अब चैटिंग करना होगा और मजेदार

WhatsApp यूजर्स के लिए अब मैसेज ट्रांसलेशन का फीचर आ गया है. एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर यह पहले से मौजूद था और अब इसे आईफोन के लिए भी रोल आउट किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp ने अपने यूजर्स की परेशानी को दूर करने के लिए एक नए फीचर को लॉन्च कर दिया है. एंड्रॉयड के बाद अब आईफोन यूजर भी इन-ऐप ट्रांसलेशन टूल का यूज कर पाएंगे. यह टूल AI की मदद से किसी भी मैसेज का यूजर की पसंद की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर देगा. फिलहाल यह 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसकी सहायता से यूजर कोई भी भाषा बोलने वाले लोगों से बिना किसी परेशानी के बात कर सकेंगे. 

इन 21 भाषाओं को करता है सपोर्ट

अभी यह फीचर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, चाइनीज, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी और कोरियन समेत 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है. यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट को मैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट्स, स्टिकर्स और GIFs आदि को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. इसका यूज शुरू करने से पहले यूजर्स को लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना होगा. इस फीचर के आने से भाषा की बाध्यता खत्म होगी और लोगों को ट्रांसलेशन के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

कैसे करें यूज? 

व्हाट्सऐप ने कहा है कि उसने आईफोन यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है और आगामी कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. यह फीचर आने के बाद किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए उस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. इसके बाद मोर का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा. फर्स्ट टाइम यूज करते समय आपको सोर्स और टारगेज लैंग्वेज चुनकर लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना पडे़ेगा. एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह फीचर काम करना शुरू कर देगा और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी. यूजर के पास लैंग्वेज पैक को डाउनलोड करने या किसी भी समय डिलीट करने का भी ऑप्शन रहेगा.

ये भी पढ़ें-

फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रहें? Amazon ने बताई ये 9 टिप्स, नुकसान से बचने में मिलेगी मदद

Published at : 08 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Social Media WhatsApp TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh Y-Category Security: भोजपुरी स्टार को मिली सुरक्षा, CRPF कमांडो करेंगे निगरानी!
Haryana ADGP Suicide: 8 पेज के Suicide Note में 10 IPS अधिकारियों के नाम
NDA Seat Sharing: चिराग पासवान 36 सीटों पर अड़े, BJP नेताओं से मुलाकात
Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं, देखें लिस्ट
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget