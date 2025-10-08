WhatsApp ने अपने यूजर्स की परेशानी को दूर करने के लिए एक नए फीचर को लॉन्च कर दिया है. एंड्रॉयड के बाद अब आईफोन यूजर भी इन-ऐप ट्रांसलेशन टूल का यूज कर पाएंगे. यह टूल AI की मदद से किसी भी मैसेज का यूजर की पसंद की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर देगा. फिलहाल यह 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसकी सहायता से यूजर कोई भी भाषा बोलने वाले लोगों से बिना किसी परेशानी के बात कर सकेंगे.

इन 21 भाषाओं को करता है सपोर्ट

अभी यह फीचर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, चाइनीज, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी और कोरियन समेत 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है. यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट को मैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट्स, स्टिकर्स और GIFs आदि को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. इसका यूज शुरू करने से पहले यूजर्स को लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना होगा. इस फीचर के आने से भाषा की बाध्यता खत्म होगी और लोगों को ट्रांसलेशन के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

कैसे करें यूज?

व्हाट्सऐप ने कहा है कि उसने आईफोन यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है और आगामी कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. यह फीचर आने के बाद किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए उस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. इसके बाद मोर का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा. फर्स्ट टाइम यूज करते समय आपको सोर्स और टारगेज लैंग्वेज चुनकर लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना पडे़ेगा. एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह फीचर काम करना शुरू कर देगा और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी. यूजर के पास लैंग्वेज पैक को डाउनलोड करने या किसी भी समय डिलीट करने का भी ऑप्शन रहेगा.

ये भी पढ़ें-

फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रहें? Amazon ने बताई ये 9 टिप्स, नुकसान से बचने में मिलेगी मदद