32, 43 और 55 इंच TV कितनी दूरी से देखें? गलत बैठ गए तो कमजोर हो जाएगी आखों की रौशनी, जानिए कितने दूर से देखना चाहिए
Smart TV: स्मार्ट टीवी आज हर घर का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं लेकिन ज्यादातर लोग एक गलती हमेशा कर बैठते हैं टीवी को बहुत नज़दीक या बहुत दूर से देखना. इसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है. गलत दूरी से देखने पर आंखों में जलन, हेडेक, ब्लर विज़न और लंबे समय में पावर बढ़ने तक की समस्या हो सकती है. इसलिए टीवी का साइज चाहे 32 इंच हो, 43 इंच या 55 इंच सही दूरी बनाकर बैठना बेहद जरूरी है.
32 इंच टीवी के लिए सही देखने की दूरी
अगर आपके घर में 32 इंच का टीवी लगा है तो इसे करीब से देखने की आदत बिल्कुल न बनाएं. इस साइज के लिए कम से कम 4.5 से 5 फीट की दूरी आदर्श मानी जाती है. छोटी स्क्रीन को ज्यादा पास से देखने पर आंखों पर फोकस का दबाव बढ़ता है जिससे आंखें जल्दी थकने लगती हैं. खासकर बच्चे टीवी के बहुत पास बैठ जाते हैं जो आंखों के लिए बेहद हानिकारक है.
43 इंच टीवी सबसे ज्यादा लोग करते हैं गलती
43 इंच टीवी आज सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला साइज है लेकिन इसी में लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं. इस टीवी को देखने की सही दूरी 6.5 से 7.5 फीट के बीच मानी जाती है. अगर आप सोफे पर बैठे टीवी देखते हैं और टीवी सीधे सामने दीवार पर लगा है तो कोशिश करें कि बीच की दूरी इस रेंज में आए. इससे न सिर्फ आंखों पर स्ट्रेस कम होगा बल्कि तस्वीर का क्वालिटी एक्सपीरियंस भी बेहतर मिलेगा.
55 इंच टीवी
बड़ी स्क्रीन हमेशा ज्यादा इम्पैक्ट देती है, लेकिन इसके लिए दूरी और भी बढ़ानी होती है. 55 इंच टीवी देखने की सही दूरी 8 से 9.5 फीट के बीच होना चाहिए. अगर आप इससे कम दूरी से 4K कंटेंट भी देखेंगे, तो आंखों पर प्रेशर बढ़ेगा और स्क्रीन की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
सही दूरी क्यों है जरूरी?
टीवी स्क्रीन से निकलने वाली लाइट सीधे आंखों पर असर डालती है. जब दूरी कम होती है, तो आंखों को लगातार फोकस बदलने पड़ते हैं, जिससे ड्राईनेस, ब्लर विज़न और सिरदर्द शुरू हो जाता है. सही दूरी पर बैठने से न सिर्फ आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं, बल्कि टीवी का विज़ुअल एक्सपीरियंस भी कई गुना बेहतर हो जाता है.
