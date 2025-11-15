हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTECH EXPLAINED: कैसे हुई AI की शुरुआत, जानिए आने वाले 10 सालों में कितनी बदल जाएगी दुनिया

TECH EXPLAINED: कैसे हुई AI की शुरुआत, जानिए आने वाले 10 सालों में कितनी बदल जाएगी दुनिया

Artificial Intelligence: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दुनिया की सबसे चर्चित तकनीक बन चुकी है. मोबाइल से लेकर मेडिकल साइंस, शिक्षा से लेकर युद्धक्षेत्र हर जगह AI के बिना कोई काम पूरा नहीं होता.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Artificial Intelligence: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दुनिया की सबसे चर्चित तकनीक बन चुकी है. मोबाइल से लेकर मेडिकल साइंस, शिक्षा से लेकर युद्धक्षेत्र हर जगह AI के बिना कोई काम पूरा नहीं होता. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुपर स्मार्ट तकनीक की शुरुआत आखिर कहां से हुई? और आने वाले दस सालों में यह हमारी दुनिया को किस हद तक बदल देगी? यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं है, यह कहानी इंसानों की उन कोशिशों की है जिन्होंने कंप्यूटर को सोचना, सीखना और फैसले लेना सिखाया.

AI की शुरुआत कब और कैसे हुई?

AI की जड़ें 1950 के दशक में मिलती हैं. यह वो दौर था जब दुनिया कंप्यूटर को एक साधारण मशीन मानती थी लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानवीय दिमाग जैसी क्षमता मशीनों को देने का सपना देख रहे थे. एलन ट्यूरिंग के साथ शुरुआत. AI का पहला बीज 1950 में तब पड़ा जब ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा “क्या मशीन सोच सकती है?” यही सवाल AI के इतिहास की सबसे बड़ी नींव बना. ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिसमें यह जांचा जाता था कि मशीन इंसान जैसी बातचीत कर सकती है या नहीं.

1956 – AI का जन्म वर्ष

1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई जहां Artificial Intelligence शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया. यही कार्यक्रम AI के जन्म का आधिकारिक पल माना जाता है. वैज्ञानिकों को विश्वास था कि कुछ ही वर्षों में मशीनें इंसानों की तरह सीख पाएंगी लेकिन असल रास्ता इतना आसान नहीं था.

शुरुआती दशकों में संघर्ष

1960–1980 के बीच AI की प्रगति धीमी पड़ी. कंप्यूटर कमजोर थे, डेटा कम था और तकनीक महंगी थी. इसे AI विंटर भी कहा गया यानी वो समय जब उम्मीदें कम और चुनौतियां ज्यादा थीं.

इंटरनेट, तेज प्रोसेसर, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद AI अचानक तेज़ी से आगे बढ़ा. 2012 में डीप लर्निंग की खोज ने AI को नए युग में पहुंचा दिया. अब कंप्यूटर तस्वीरें पहचानने, भाषा समझने और अपने आप सीखने में सक्षम हो गया. आज ChatGPT, Google Gemini, Meta AI, OpenAI GPT मॉडल्स, सेल्फ-ड्राइविंग कारें, मेडिकल रोबोट्स, और स्मार्टफोन असिस्टेंट ये सब AI विकास की ही देन हैं.

AI हमारी जिंदगी कैसे बदल रही है?

AI अब सिर्फ किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी है. मोबाइल पर autocorrect और फेस अनलॉक, YouTube और Instagram के सुझाव, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, अस्पतालों में AI डायग्नोसिस, किसानों के लिए मौसम और फसल सलाह और शिक्षा में स्मार्ट क्लास और पर्सनलाइज्ड लर्निंग. AI इंसानों की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रही है न कि उन्हें बदलने में.

आने वाले 10 वर्षों में AI दुनिया को कैसे बदल देगी?

अगले दस साल AI क्रांति के लिए सबसे बड़े साबित होंगे. जानिए किस तरह हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी.

हर जगह होंगी AI असिस्टेंट मशीनें

अभी हम Siri, Google Assistant या ChatGPT का प्रयोग करते हैं लेकिन आने वाले समय में हर घर में हाई-इंटेलिजेंट AI असिस्टेंट होंगे. यह असिस्टेंट आपकी आवाज़ ही नहीं, आपकी भावनाएं, पसंद और सोच को भी समझेंगे.

  • खाना पकाने का सुझाव
  • हेल्थ मॉनिटरिंग
  • बच्चे की पढ़ाई
  • घर की सिक्योरिटी
  • बुजुर्गों की देखभाल

AI आपका एक डिजिटल पार्टनर बन जाएगी.

नौकरी की दुनिया में बड़ा बदलाव

AI कई तरह की नौकरियों को आसान या खुद से पूरा कर देगी लेकिन इसके साथ कई लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे.

जो नौकरियां घटेंगी

  • डेटा एंट्री
  • बेसिक कस्टमर सपोर्ट
  • ट्रांसलेशन
  • दोहराए जाने वाले औद्योगिक काम

जो नौकरियां बढ़ेंगी:

  • AI ट्रेनर
  • प्रॉम्प्ट इंजीनियर
  • रोबोटिक सुपरवाइजर
  • साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ
  • डेटा साइंटिस्ट

आने वाला समय AI के साथ काम करने वालों का होगा.

डॉक्टरों का सबसे बड़ा सहायक बनेगा AI

AI स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला देगी.

  • कैंसर का शुरुआती पता
  • हार्ट अटैक की भविष्यवाणी
  • AI सर्जरी
  • पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
  • मरीज की फाइल का ऑटोमैटिक विश्लेषण

ग्रामीण भारत और दूर-दराज़ क्षेत्रों में AI डॉक्टर जैसी मदद करेगा.

शिक्षा होगी 100% पर्सनलाइज्ड

अब हर बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई मिलेगी. AI

  • कमजोर विषयों को पहचानेगी
  • उसके लिए खास कोर्स तैयार करेगी
  • उसकी सीखने की स्पीड के मुताबिक पढ़ाएगी
  • इससे शिक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा.

स्मार्ट शहर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट

अगले 10 सालों में AI आधारित शहर आम बात बन जाएंगे.

  • ट्रैफिक का ऑटो कंट्रोल
  • AI से पार्किंग मैनेजमेंट
  • ऑटोमैटिक पुलिस मॉनिटरिंग
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रीयल-टाइम प्रबंधन

इलेक्ट्रिक और सेल्फ-ड्राइविंग कारें भी तेज़ी से मुख्य सड़क पर दिखाई देने लगेंगी.

साइबर सुरक्षा की नई चुनौती

जैसे-जैसे AI बढ़ेगी, खतरे भी बढ़ेंगे.

  • डीपफेक
  • AI फ्रॉड कॉल
  • ऑटोमैटिक हैकिंग सिस्टम
  • डेटा चोरी

इसीलिए आने वाले दशक में साइबर सिक्योरिटी AI का सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र बनेगी.

क्या AI इंसानों के लिए खतरा है?

बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि AI का गलत इस्तेमाल दुनिया के लिए खतरा बन सकता है. गलत सूचनाएं, प्राइवेसी का खतरा, हथियारों में AI, बेरोजगारी की आशंका. लेकिन यही तकनीक इंसानों को अकल्पनीय स्तर पर मदद भी कर सकती है. अंतर बस इस्तेमाल का है.

AI की शुरुआत एक सवाल से हुई क्या मशीन सोच सकती है?” और अब दुनिया इस मुकाम पर है जहां मशीनें न सिर्फ सोचती हैं बल्कि सीखती भी हैं अनुमान लगाती हैं और समस्याएं हल करती हैं. आने वाले दस साल AI को हमारी दुनिया का अभिन्न हिस्सा बना देंगे.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: मालवेयर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? जानिए इसके टाइप और बचाव के तरीके

Published at : 15 Nov 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
नौकरी
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget