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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्लिप डिजाइन, रिमूवेबल बैटरी और AI साथी, HMD का यह फोन सबसे अलग

फ्लिप डिजाइन, रिमूवेबल बैटरी और AI साथी, HMD का यह फोन सबसे अलग

HMD ने 2660 Flip Senior Edition लॉन्च किया है, जिसे खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें Mary नाम का AI साथी मिलता है, जानिए इस फोन के फीचर्स और कीमत

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Oct 2026 10:21 AM (IST)
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  • यह फोन ब्रिटेन में लगभग 10,100 रुपये में उपलब्ध है.

स्मार्टफोन की दुनिया में जहां बड़ी स्क्रीन, टच कंट्रोल और नए AI फीचर्स पर जोर दिया जा रहा है, वहीं HMD ने एक ऐसा फोन पेश किया है जो पुराने फ्लिप डिजाइन के साथ AI साथी का फीचर लेकर आया है. कंपनी ने HMD 2660 Flip Senior Edition लॉन्च किया है. यह फोन खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इसमें Mary नाम का AI साथी दिया गया है, जिससे यूजर्स बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं. इसके अलावा फोन में रिमूवेबल बैटरी दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर बैटरी को फोन से निकालकर बदला जा सकता है. इसमें 4G कनेक्टिविटी भी मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फोन की कीमत और फीचर्स क्या हैं. 

HMD 2660 Flip Senior Edition के खास फीचर्स क्या हैं?

HMD 2660 Flip Senior Edition  का खास फीचर Mary नाम का AI साथी है, जिसे inTouch ने बुजुर्ग यूजर्स के लिए तैयार किया है. इसकी मदद से लोग बातचीत कर सकते हैं, सवालों के जवाब पा सकते हैं और गेम खेल सकते हैं. Mary पिछली बातचीत याद रख सकता है, जिससे आगे की बातचीत ज्यादा पर्सनल हो सकती है. इसे इस तरह बनाया गया है कि यह धीरे बोलता है और यूजर को जवाब देने के लिए समय देता है. फोन में इसके लिए अलग बटन भी दिया गया है, जिससे इस सर्विस को 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है.

रिमूवेबल बैटरी और 4G सपोर्ट

फोन में 1,450mAh की बैटरी दी गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, यह 8.1 घंटे तक का टॉकटाइम दे सकती है. कनेक्टिविटी के लिए 4G, Bluetooth 5.0 और USB Type-C पोर्ट मिलता है. इसमें 0.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ दिया गया है. इसके अलावा स्पीकर, दो माइक्रोफोन, FM रेडियो, MP3 प्लेयर और 3.5mm हेडफोन जैक भी मौजूद हैं. फोन को IP54 रेटिंग मिली है, जो धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा देती है.

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डिस्प्ले और दूसरे फीचर्स

HMD 2660 Flip Senior Edition में 2.8 इंच की QVGA मेन स्क्रीन और 1.77 इंच की QQVGA बाहरी स्क्रीन दी गई है. इसके फ्लिप डिजाइन में फोन खोलकर कॉल रिसीव और बंद करके कॉल खत्म की जा सकती है. इसमें Unisoc T107 प्रोसेसर, 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज मिलता है. microSD कार्ड से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.

HMD 2660 Flip Senior Edition की कीमत

HMD 2660 Flip Senior Edition को ब्रिटेन में 79.99 पाउंड यानी करीब 10,100 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है. यह फोन Cosy Black कलर में उपलब्ध है. इसमें inTouch की AI साथी सर्विस का पांच घंटे का फ्री ट्रायल मिलता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 10:21 AM (IST)
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