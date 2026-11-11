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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTemperature Sensor Uses : सिर्फ AC के लिए नहीं होते Temperature Sensors, घर में ऐसे भी आते हैं काम

Temperature Sensor Uses : सिर्फ AC के लिए नहीं होते Temperature Sensors, घर में ऐसे भी आते हैं काम

Temperature Sensors का इस्तेमाल सिर्फ AC चलाने या कमरे का तापमान जानने तक सीमित नहीं है. जानिए कैसे एक छोटा-सा Temperature Sensor आपके घर को ज्यादा स्मार्ट बना सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 10:38 PM (IST)
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  • सर्दियों में पानी के पाइप जमने से बचाने में भी सहायक हैं.

Temperature Sensor Uses : स्मार्ट होम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्मार्ट टीवी, एलेक्सा, ऑटोमैटिक लाइट और AC जैसे डिवाइस आते हैं. लेकिन घर को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं होती. कई बार छोटे-छोटे सेंसर भी रोजमर्रा के काम आसान बना सकते हैं. ऐसा ही एक डिवाइस Temperature Sensor है, जो घर के अलग-अलग हिस्सों का तापमान पता लगाने के साथ कई दूसरे कामों में भी मदद कर सकता है. इसकी मदद से आप कमरे का तापमान बढ़ने या घटने पर अलर्ट पा सकते हैं, पंखे और स्मार्ट पर्दों को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और घर से दूर रहते हुए भी तापमान पर नजर रख सकते हैं. खास बात यह है कि इनका यूज सिर्फ गर्मी में AC चलाने तक सीमित नहीं है. तो आइए जानते हैं कि Temperature Sensors घर में किन-किन तरीकों से काम आ सकते हैं. 

तापमान बढ़ते ही अपने आप बंद हो जाएंगे पर्दे

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घर की खिड़कियों से आने वाली सीधी धूप कई बार कमरे का तापमान बढ़ा देती है. ऐसे में Temperature Sensor को ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स या पर्दों से कनेक्ट किया जा सकता है. जैसे ही कमरे का तापमान बढ़ेगा, सेंसर पर्दे बंद करने का कमांड दे सकता है. इससे कमरे में आने वाली धूप कम होगी और AC चलाए बिना भी तापमान को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. 

कमरे का तापमान बढ़ते ही चल जाएगा पंखा

अगर आप हर कमरे के लिए अलग-अलग तापमान कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सेंसर इसमें मदद कर सकते हैं. इसके लिए उन कमरों में अलग-अलग Temperature Sensors लगाने होंगे, जहां आप तापमान पर नजर रखना चाहते हैं. इन्हें स्मार्ट प्लग से कनेक्ट करके पंखे या दूसरे कूलिंग डिवाइस को ऑटोमेटिक तरीके से चालू किया जा सकता है. 

तापमान में बदलाव होते ही फोन पर मिलेगा अलर्ट

अगर आप ज्यादा ऑटोमेशन सेटअप नहीं करना चाहते, तो सिर्फ फोन पर नोटिफिकेशन पाने के लिए भी Temperature Sensor यूज कर सकते हैं. इसमें आप तापमान की एक सीमा तय कर सकते हैं. जैसे ही कमरे का तापमान उस सीमा से ऊपर या नीचे जाएगा, आपके स्मार्टफोन पर अलर्ट आ जाएगा. इसके बाद आप घर में मौजूद न होने पर भी जरूरत के हिसाब से पंखा या AC चला सकते हैं. तापमान का पुराना रिकॉर्ड देखकर यह भी समझ सकते हैं कि घर कब ज्यादा ठंडा या गर्म होता है.

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सर्दियों में पाइप को जमने से बचाने में मदद

ठंडे इलाकों में सर्दियों के दौरान पानी की पाइपलाइन जमने का खतरा रहता है. इसके लिए बेसमेंट या क्रॉल स्पेस जैसी जगहों पर Temperature Sensors लगाए जा सकते हैं. अगर वहां का तापमान बहुत नीचे चला जाता है, तो सेंसर आपको अलर्ट भेज सकता है. इसके बाद आप हीटिंग सिस्टम चलाने या पाइप की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं. ऐसे सेंसर अगर ह्यूमिडिटी यानी नमी भी मापते हैं, तो ज्यादा नमी का अलर्ट देकर संभावित लीकेज का पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 10:38 PM (IST)
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