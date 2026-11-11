प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?

Current In Plastic Appliances: आजकल लोगों के घरों में लगभग हर काम के लिए स्मार्ट होम एप्लायंस मौजूद हैं. मिक्सी, जूसर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केटल और वाशिंग मशीन इन सभी चीजों की बाहरी बॉडी मजबूत प्लास्टिक या फाइबर की बनी होती है. साइंस कहता है कि प्लास्टिक बिजली का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है मतलब इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती है. यही वजह है कि इन मशीनों को लगो गीले या सूखे हाथों से छू लेते हैं.

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक की मिक्सी या वाशिंग मशीन को छूते ही हमें जोरदार झटका लगता है. ऐसे में दिमाग चकरा जाता है कि आखिर प्लास्टिक की चीज में करंट कैसे आ सकता है. यह कोई जादू नहीं है बल्कि इसके पीछे रोजमर्रा की कुछ छोटी गलतियां और बेसिक साइंस काम करती है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए.

प्लास्टिक पार्ट में कैसे आता है करंट?

प्लास्टिक में खुद करंट नहीं दौड़ता लेकिन उस पर जमा पानी और गंदगी बिजली को रास्ता दे देती है. किचन और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले एप्लायंस के साथ यह समस्या सबसे ज्यादा आती है. जब हम मिक्सी में कुछ पीसते हैं या वाशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं. तो थोड़ा बहुत पानी या लिक्विड उछलकर मशीन की प्लास्टिक बॉडी के जॉइंट्स के अंदर चला जाता है. यह नार्मल नल का पानी नहीं होता इसमें कई तरह के मिनरल्स और नमक घुले होते हैं.

जो इसे बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर बना देते हैं. मशीन के अंदर चल रही मोटर या तार के किसी खुले हिस्से से जब यह पानी टच होता है तो बाहर की प्लास्टिक सतह तक एक पतली सी गीली लेयर बन जाती है. इसके अलावा किचन में खाना बनते वक्त उड़ने वाला तेल और भाप भी मशीन के ऊपर एक चिपचिपी परत बना देते हैं जो नमी को पकड़कर रखती है. जब आप इस परत को छूते हैं तो करंट प्लास्टिक से नहीं बल्कि उस नमी और गंदगी के जरिए आपके शरीर में आता है.





अंदर की वायरिंग और मेटल पार्ट्स का लीकेज

किसी भी प्लास्टिक एप्लायंस की सिर्फ बाहरी खाल ही प्लास्टिक की होती है. लेकिन उसके मोटर, स्विच और तार तो मेटल के ही होते हैं. जब कोई मशीन पुरानी हो जाती है या लगातार इस्तेमाल से बहुत ज्यादा गर्म होती है. तो उसके अंदर के तारों की रबर कोटिंग पिघलने या कटने लगती है. कई बार मशीन के चलने पर जो वाइब्रेशन होता है. उससे अंदर का कोई ढीला तार खिसक कर सीधे मशीन के उन स्क्रू या मेटल शाफ्ट से टच हो जाता है जो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं.

लोग अक्सर ध्यान नहीं देते कि मिक्सी के जार के नीचे का हिस्सा स्विच के आसपास की रिंग या मशीन को जोड़ने वाले स्क्रू लोहे या स्टील के होते हैं. जब अंदर से करंट लीक होता है तो वह इन मेटल पार्ट्स में आ जाता है. जब हम मशीन को ऑन-ऑफ करते समय अनजाने में इन छोटे मेटल हिस्सों या इनके आसपास जमे पसीने और पानी के संपर्क में आते हैं तो हमें लगता है कि पूरी प्लास्टिक बॉडी में ही करंट आ रहा है.





यह भी पढ़ें: Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?

सस्ते एप्लायंस का चक्कर

थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जब हम लोकल सस्ते एप्लायंस खरीद लेते हैं तो उनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता. इनमें इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बहुत ही घटिया क्वालिटी का और रीसायकल किया हुआ होता है जिसमें कई बार कार्बन या मेटल के बारीक कण मिले रह जाते हैं. हाई वोल्टेज या मोटर के गर्म होने पर यह सस्ता प्लास्टिक अपनी इंसुलेशन पावर खोने लगता है.

घर की खराब अर्थिंग

दूसरी सबसे वजह होती है हमारे घरों के सॉकेट में प्रॉपर अर्थिंग का न होना. ज्यादातर हैवी एप्लायंस में थ्री-पिन प्लग दिया जाता है, जिसमें सबसे मोटा और ऊपर वाला पिन अर्थिंग के लिए होता है. अगर आपके घर की अर्थिंग खराब है या आपने जुगाड़ करके थ्री-पिन को टू-पिन सॉकेट में लगा रखा है तो मशीन के अंदर बनने वाला लीकेज करंट जमीन में जाने के बजाय मशीन की बॉडी में ही घूमता रहता है. जैसे ही आप नंगे पैर फर्श पर खड़े होकर उस मशीन को छूते हैं आपका शरीर ही अर्थिंग का रास्ता बन जाता है और आपको झटका महसूस होता है.

यह भी पढ़ें: Air Purifier Placement : Air Purifier को कोने में रखने की गलती पड़ सकती है भारी, जानें कहां रखें?