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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक ही वीडियो की तस्वीर में क्यों आता है अंतर? समझें OLED, QLED और Mini LED

एक ही वीडियो की तस्वीर में क्यों आता है अंतर? समझें OLED, QLED और Mini LED

अगर आप नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले जानिए OLED, QLED और Mini LED जैसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं और आपके देखने के तरीके के हिसाब से कौन-सी बेहतर हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
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  • Mini LED छोटे LEDs से रोशनी सटीक नियंत्रित करता है.

टीवी खरीदते समय आपने OLED, QLED और Mini LED जैसे नाम जरूर देखे होंगे. ये तीनों टेक्नोलॉजी तस्वीर की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए यूज होती हैं, लेकिन स्क्रीन पर रोशनी पैदा करने और उसे कंट्रोल करने का इनका तरीका अलग-अलग है. इसी वजह से इनकी ब्राइटनेस, रंगों और कंट्रास्ट में अंतर दिखाई देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि OLED, QLED और Mini LED कैसे काम करते हैं और इनमें क्या अंतर है. 

एक ही वीडियो की तस्वीर में क्यों अंतर आता है?

एक ही वीडियो अलग-अलग टीवी पर देखने पर उसकी तस्वीर में अंतर नजर आ सकता है. इसकी वजह टीवी में यूज होने वाली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है. OLED, QLED और Mini LED में स्क्रीन पर रोशनी दिखाने का तरीका अलग होता है. इसी कारण किसी टीवी पर रंग ज्यादा चमकदार दिखते हैं, तो किसी में डार्क हिस्से ज्यादा साफ और गहरे नजर आते हैं. स्क्रीन की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और रंगों को दिखाने की क्षमता भी तस्वीर के एक्सपीरियंस को बदलती है. 

OLED TV में कैसे बनती है तस्वीर?

OLED का पूरा नाम ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है. इस टेक्नोलॉजी में स्क्रीन को रोशनी देने के लिए अलग बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है. इसकी जगह हर पिक्सल अपनी रोशनी खुद पैदा करता है और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बंद भी हो सकता है. इसका फायदा  डार्क सीन्स में दिखाई देता है. जैसे किसी फिल्म में रात का सीन हो, तो स्क्रीन के काले हिस्से असली में काले नजर आ सकते हैं. इससे तस्वीर में कंट्रास्ट बेहतर होता है. OLED उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो कम रोशनी वाले कमरे में फिल्में और OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं. 

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QLED TV में क्या है खास?

QLED टीवी में LED बैकलाइट के साथ क्वांटम डॉट्स की एक खास लेयर होती है. यह लेयर रंगों को ज्यादा चमकदार और बेहतर बनाने में मदद करती है. इस टेक्नोलॉजी की खासियत इसकी अच्छी ब्राइटनेस और रंगों को उभारने की क्षमता है. ऐसे में दिन के समय रोशनी वाले कमरे में टीवी देखने वालों के लिए QLED एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस कैटेगरी में अलग-अलग कीमतों और स्क्रीन साइज के मॉडल भी मिलते हैं. 

Mini LED कैसे करता है काम?

Mini LED में भी LCD पैनल को रोशनी देने के लिए बैकलाइट यूज होती है, लेकिन इसमें सामान्य LED के मुकाबले छोटे LEDs लगाए जाते हैं. इनकी संख्या ज्यादा होने से स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों की रोशनी को ज्यादा सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. इससे चमकदार और डार्क हिस्सों के बीच बेहतर अंतर दिखाई दे सकता है. HDR फिल्में, स्पोर्ट्स और गेमिंग देखने वालों के लिए यह यूजफुल हो सकता है. कई टीवी में Mini LED के साथ QLED टेक्नोलॉजी भी मिलती है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
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