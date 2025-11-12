हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन को अपडेट करना है जरूरी, नहीं किया तो हो जाएंगे कई बड़े नुकसान

स्मार्टफोन को अपडेट करना है जरूरी, नहीं किया तो हो जाएंगे कई बड़े नुकसान

स्मार्टफोन को अपडेट रखना जरूरी होता है. इससे यूजर्स को नए फीचर्स और परफॉर्मेंस में अपग्रेड मिलता है, वहीं साइबर हमलों से भी सुरक्षा बढ़ जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 12:33 PM (IST)
अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जरूर सुना होगा. चाहे गूगल का एंड्रॉयड हो ऐप्पल का iOS, दोनों के लिए दोनों कंपनियां समय-समय पर अपडेट जारी करती रहती हैं. दूसरी कंपनियां भी नियमित तौर पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करती हैं. इससे सिस्टम की सुरक्षा संबंधी और दूसरी खामियां दूर होती हैं और यूजर्स को नए-नए फीचर्स मिलते रहते हैं. अगर समय पर फोन को अपडेट न किया जाए तो बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. 

अपडेट न करने के क्या नुकसान?

अगर फोन को समय पर अपडेट न किया तो नए फीचर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता. अगर फोन को लंबे समय तक अपडेट न किया जाए तो कई ऐप्स सपोर्ट करना बंद कर देती है. दरअसल, डेवलपर्स भी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ-साथ अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नई ऐप्स सपोर्ट नहीं करती. इसके अलावा कई बार सिस्टम में बग आ जाता है, जिसके चलते फोन हैक होने का डर रहता है. इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन में स्टोर डेटा और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. इससे आपका प्राइवेट डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट गलत हाथों में पड़ सकता है. 

फोन अपडेट करने के हैं ये फायदे

अगर आप नियमित तौर पर फोन अपडेट करते रहेंगे तो इसके कई फायदे होंगे. इससे फोन की परफॉर्मेंस अपग्रेड होती है और पुराने फोन में बिना किसी झंझट के नए फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा सिक्योरिटी बग दूर होते हैं, जिससे हैकिंग का खतरा टल जाता है. इसके अलावा नई अपडेट में कई ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, जिससे बैटरी लाइफ भी बेहतर हो जाती है. इस तरह देखा जाए तो फोन अपडेट करने से बेहतर बैटरी लाइफ, नए फीचर्स और साइबर हमलों से सुरक्षा मिल जाती है.

Published at : 12 Nov 2025 12:33 PM (IST)
