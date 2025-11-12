Samsung Galaxy S25 पर शानदार डिस्काउंट, 20 हजार रुपये तक कम हुई कीमत, जल्द उठाएं फायदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy S25 Discount: अगर आप प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं, लेकिन कम बजट के कारण रुके हुए हैं तो आपके लिए शानदार मौका आया है. सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Samsung Galaxy S25 पर इस समय 20,000 रुपये की छूट मिल रही है. ऐसे में कम पैसे के बदले फ्लैगशिप डिवाइस लेने का यह सुनहरा मौका है. सैमसंग अगले साल की शुरुआत में Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने वाली है. उससे पहले मौजूदा सीरीज पर भारी छूट दी जा रही है. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

Samsung Galaxy S25 के फीचर्स

सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में Galaxy S25 को लॉन्च किया था. इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह फोन 6.2 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है और इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं.

कैमरा और बैटरी

फोटो और वीडियोग्राफी के लिए Galaxy S25 के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल और 10MP का टेलीफोटो कैमरा लगा है. इसमें 4000 mAh की कैपेसिटी वाली बैटरी आती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फोन पर मिल रही है शानदार डील

सैमसंग ने इस फोन को 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब अमेजन पर यह भारी छूट के साथ उपलब्ध है. 17,309 रुपये के डिस्काउंट के साथ अमेजन पर यह फोन 63,690 रुपये में लिस्टेड है. सिर्फ इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड के जरिए इसकी खरीद पर 3,000 रुपये का कैशबैक भी पाया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत 60,690 रुपये रह जाएगी. इस तरह आप फोन पर कुल 20,309 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

आईफोन 18 प्रो को मिलेगा नया डिजाइन, बैटरी भी होगी दमदार, ताजा लीक्स में सामने आई ये जानकारी