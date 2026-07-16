किस मौसम में सोलर पैनल लगाए तो होगी जबरदस्त शुरुआत? जानें कब होता है परफेक्ट समय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गर्मी की शुरुआत सोलर पैनल लगाने का सबसे सही समय।

लंबे दिन और तेज़ धूप से अधिक बिजली पैदा होती है।

बिजली बिल में बचत और नेट मीटरिंग का फायदा पाएं।

सरकार ₹78,000 तक सब्सिडी दे रही, समय सीमित है।

Solar Panel Installation Tips: सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने का यह सबसे सही समय है. सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है और कंपीटिशन बढ़ने से मार्केट में वैरायटी और ऑप्शन दोनों ही ज्यादा हो गए हैं. इसके अलावा सोलर पैनल का बढ़ता इस्तेमाल इसकी उपयोगिता की भी गारंटी दे रही है. अब अगर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए सबसे सही मौसम की बात करें तो आपको गर्मी की शुरुआत को चुनना चाहिए. आज हम आपको बताएंगे क्यों गर्मी की शुरुआत का मौसम पैनल लगाने के लिए सबसे सही है और इस सीजन में पैनल लगाने के फायदे क्या होंगे.

कब लगाना चाहिए सोलर सिस्टम?

आप अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से सोलर पैनल कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे लगाने के कुछ फायदे होते हैं. अगर मार्च-अप्रैल के महीने में सोलर सिस्टम लगवाया जाता है तो उस समय दिन बड़े हो रहे होते हैं और धूप भी तेज होती है. इसका सीधा फायदा यह होता है कि ज्यादा सनलाइट रहने से सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाएंगे. लंबे दिन और बिना किसी रुकावट के आ रही धूप से सोलर एनर्जी सिस्टम की परफॉर्मेंस अपनी पीक पर रहेगी.

बचत का ज्यादा मौका

गर्मी के मौसम में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है. सर्दियों में कूलर, पंखे, फ्रिज और एसी की ज्यादा जरूरत नहीं रहती. इसलिए बिजली की खपत कम होती है. गर्मी आते ही इन सबकी जरूरत पड़ती है और बिजली का बिल आसमान छू जाता है. इसलिए अगर आप गर्मी की शुरुआत में पैनल लगवा लेते हैं तो हजारों रुपये का बिजली बिल बचाया जा सकता है. इसके साथ ही आप नेट मीटरिंग का भी पूरा फायदा उठा पाएंगे. गर्मी में जब सोलर पावर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप ग्रिड में ज्यादा बिजली भेज पाएंगे, जिससे पूरे साल के लिए बेहतर बैलेंस बन जाएगा.

सब्सिडी का फायदा उठाने का सीमित समय ही बाकी

फिलहाल सरकार सोलर पैनल सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दे रही है. अगर आप अभी यह सिस्टम लगवाते हैं तो 78,000 रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं. इसलिए ज्यादा देरी न करते हुए अभी इस सब्सिडी का फायदा उठा लें.

सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है?

मोटे अनुमान के तौर पर अगर आप 3kW का सिस्टम लगवा रहे हैं तो लगभग 300 स्क्वेयर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी. यह एरिया ऐसा होना चाहिए, जहां दिन में छांव न रहती हो. अगर आप छोटा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो 1kW का सिस्टम लगाने के लिए 100 स्क्वेयर फीट जगह चाहिए. इसी तरह अगर आपको ज्यादा बिजली की जरूरत है और आप 5kW का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो लगभग 500 स्क्वेयर फीट की जरूरत होगी.

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