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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस मौसम में सोलर पैनल लगाए तो होगी जबरदस्त शुरुआत? जानें कब होता है परफेक्ट समय

किस मौसम में सोलर पैनल लगाए तो होगी जबरदस्त शुरुआत? जानें कब होता है परफेक्ट समय

Solar Panel Installation Tips: अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और बचत के साथ इसकी शुरुआत करवाना चाहते हैं तो गर्मी का मौसम सबसे सही मौका होता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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  • गर्मी की शुरुआत सोलर पैनल लगाने का सबसे सही समय।
  • लंबे दिन और तेज़ धूप से अधिक बिजली पैदा होती है।
  • बिजली बिल में बचत और नेट मीटरिंग का फायदा पाएं।
  • सरकार ₹78,000 तक सब्सिडी दे रही, समय सीमित है।

Solar Panel Installation Tips: सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने का यह सबसे सही समय है. सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है और कंपीटिशन बढ़ने से मार्केट में वैरायटी और ऑप्शन दोनों ही ज्यादा हो गए हैं. इसके अलावा सोलर पैनल का बढ़ता इस्तेमाल इसकी उपयोगिता की भी गारंटी दे रही है. अब अगर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए सबसे सही मौसम की बात करें तो आपको गर्मी की शुरुआत को चुनना चाहिए. आज हम आपको बताएंगे क्यों गर्मी की शुरुआत का मौसम पैनल लगाने के लिए सबसे सही है और इस सीजन में पैनल लगाने के फायदे क्या होंगे.

कब लगाना चाहिए सोलर सिस्टम?

आप अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से सोलर पैनल कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे लगाने के कुछ फायदे होते हैं. अगर मार्च-अप्रैल के महीने में सोलर सिस्टम लगवाया जाता है तो उस समय दिन बड़े हो रहे होते हैं और धूप भी तेज होती है. इसका सीधा फायदा यह होता है कि ज्यादा सनलाइट रहने से सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाएंगे. लंबे दिन और बिना किसी रुकावट के आ रही धूप से सोलर एनर्जी सिस्टम की परफॉर्मेंस अपनी पीक पर रहेगी.

बचत का ज्यादा मौका

गर्मी के मौसम में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है. सर्दियों में कूलर, पंखे, फ्रिज और एसी की ज्यादा जरूरत नहीं रहती. इसलिए बिजली की खपत कम होती है. गर्मी आते ही इन सबकी जरूरत पड़ती है और बिजली का बिल आसमान छू जाता है. इसलिए अगर आप गर्मी की शुरुआत में पैनल लगवा लेते हैं तो हजारों रुपये का बिजली बिल बचाया जा सकता है. इसके साथ ही आप नेट मीटरिंग का भी पूरा फायदा उठा पाएंगे. गर्मी में जब सोलर पावर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप ग्रिड में ज्यादा बिजली भेज पाएंगे, जिससे पूरे साल के लिए बेहतर बैलेंस बन जाएगा.

सब्सिडी का फायदा उठाने का सीमित समय ही बाकी

फिलहाल सरकार सोलर पैनल सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दे रही है. अगर आप अभी यह सिस्टम लगवाते हैं तो 78,000 रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं. इसलिए ज्यादा देरी न करते हुए अभी इस सब्सिडी का फायदा उठा लें.

सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है?

मोटे अनुमान के तौर पर अगर आप 3kW का सिस्टम लगवा रहे हैं तो लगभग 300 स्क्वेयर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी. यह एरिया ऐसा होना चाहिए, जहां दिन में छांव न रहती हो. अगर आप छोटा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो 1kW का सिस्टम लगाने के लिए 100 स्क्वेयर फीट जगह चाहिए. इसी तरह अगर आपको ज्यादा बिजली की जरूरत है और आप 5kW का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो लगभग 500 स्क्वेयर फीट की जरूरत होगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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