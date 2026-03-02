हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलॉन्च से पहले लीक हुई GTA 6 की कीमत! क्या महंगी पड़ने वाली है गेमर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश?

लॉन्च से पहले लीक हुई GTA 6 की कीमत! क्या महंगी पड़ने वाली है गेमर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश?

GTA 6 Price Leaked: दुनिया की सबसे चर्चित गेम सीरीज़ में से एक Grand Theft Auto के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

GTA 6 Price Leaked: दुनिया की सबसे चर्चित गेम सीरीज़ में से एक Grand Theft Auto के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इस साल रिलीज होने जा रही Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 की संभावित कीमत ऑनलाइन लीक होने की चर्चा तेज हो गई है. एक कथित इनसाइडर लिस्टिंग के जरिए इसकी प्राइस डिटेल सामने आई जिसने गेमिंग कम्युनिटी में हलचल मचा दी.

Xbox वर्जन की कीमत ने बढ़ाई हैरानी

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, GTA 6 के Xbox स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत करीब 89.99 बताई गई है जो अमेरिकी डॉलर में लगभग 99.99 डॉलर के आसपास बैठती है. अगर यह सच साबित होता है, तो यह किसी भी स्टैंडर्ड एडिशन गेम के लिए अब तक की सबसे ऊंची कीमतों में से एक हो सकती है. अब तक ज्यादातर AAA गेम्स 60 से 70 डॉलर के बीच लॉन्च होते रहे हैं लेकिन यह आंकड़ा उस सीमा से काफी ऊपर जाता दिख रहा है.

PC वर्जन की कीमत अलग?

उसी लीक तस्वीर के अनुसार, PC वर्जन जिसे Rockstar Games के लॉन्चर पर जारी किया जाएगा उसकी कीमत लगभग 60.99 बताई गई है. हालांकि यह साफ नहीं है कि यह अंतिम कीमत है या सिर्फ एक अस्थायी प्लेसहोल्डर. गेमिंग इंडस्ट्री में अक्सर रिटेलर पहले से एक अनुमानित कीमत डाल देते हैं जिसे बाद में आधिकारिक घोषणा के साथ अपडेट किया जाता है.

आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी

GTA 6 के पब्लिशर Take-Two Interactive ने अभी तक किसी भी आधिकारिक कीमत की पुष्टि नहीं की है. हालांकि कंपनी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि गेम 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. पिछले कुछ वर्षों में बड़े बजट की AAA गेम्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है खासकर डीलक्स और स्पेशल एडिशन में. ऐसे में स्टैंडर्ड एडिशन का महंगा होना भी संभव माना जा रहा है.

Vice City में लौटेगी कहानी

जानकारी के अनुसार, GTA 6 की कहानी काल्पनिक शहर Vice City में सेट होगी. गेम में नए मुख्य किरदार, एडवांस्ड ग्राफिक्स और बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिससे गेमिंग अनुभव पहले से ज्यादा वास्तविक और इमर्सिव होगा.

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

संभावित 99.99 डॉलर की कीमत पर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कुछ फैंस का मानना है कि यह रकम काफी ज्यादा है, खासकर तब जब ज्यादातर बड़े गेम्स 70-80 डॉलर के आसपास मिल जाते हैं.

वहीं कई गेमर्स का कहना है कि GTA सीरीज अपनी विशाल ओपन वर्ल्ड, गहरी कहानी और लंबे गेमप्ले के लिए जानी जाती है. ऐसे में अगर अनुभव दमदार हुआ तो कीमत जायज मानी जा सकती है.

फिलहाल, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती इन दावों को लीक के रूप में ही देखा जाना चाहिए. लेकिन इतना तय है कि GTA 6 को लेकर उत्साह अपने चरम पर है और कीमत को लेकर चर्चा अभी और तेज होने वाली है.

यह भी पढ़ें:

घर की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खतरा! ये डिवाइस बन सकते हैं आपकी जासूसी का जरिया, देर होने से पहले हो जाएं सतर्क

Published at : 02 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
GTA 6 TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
लॉन्च से पहले लीक हुई GTA 6 की कीमत! क्या महंगी पड़ने वाली है गेमर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश?
लॉन्च से पहले लीक हुई GTA 6 की कीमत! क्या महंगी पड़ने वाली है गेमर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश?
टेक्नोलॉजी
एक के बाद एक, ऐप्पल इस हफ्ते लॉन्च करेगी आईपैड, मैकबुक और आईफोन समेत ये प्रोडक्ट्स
एक के बाद एक, ऐप्पल इस हफ्ते लॉन्च करेगी आईपैड, मैकबुक और आईफोन समेत ये प्रोडक्ट्स
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
टेक्नोलॉजी
कई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी
कई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US-Israeal Attacks Iran: 'भारत जल्द...', मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने पहले UAE फिर 'दोस्त' को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात
'भारत जल्द...', मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने पहले UAE फिर 'दोस्त' को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
रिलेशनशिप
Relationship Red Flags: नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
जनरल नॉलेज
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
शिक्षा
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget