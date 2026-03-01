Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Home Security Devices: आजकल घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट डोरबेल, बेबी मॉनिटर और वाई-फाई से जुड़े कई स्मार्ट गैजेट्स लगाए जा रहे हैं. इनका मकसद चोरी रोकना और परिवार को सुरक्षित रखना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डिवाइस आपकी निजी जिंदगी में सेंध भी लगा सकते हैं? तकनीक जितनी सुविधाजनक है उतनी ही जोखिम भरी भी हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए.

कैसे बन जाते हैं ये डिवाइस जासूसी का जरिया?

अधिकांश स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं. यदि इनका पासवर्ड कमजोर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट न किया गया हो तो हैकर्स आसानी से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. कई बार लोग डिफॉल्ट पासवर्ड ही नहीं बदलते जिससे खतरा और बढ़ जाता है.

हैकर्स कैमरे की लाइव फीड देख सकते हैं माइक्रोफोन के जरिए बातचीत सुन सकते हैं या रिकॉर्डिंग चुरा सकते हैं. कुछ मामलों में तो हैकर कैमरे की दिशा तक बदल देते हैं. यह केवल गोपनीयता का उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा जोखिम भी है.

किन डिवाइस से ज्यादा खतरा?

स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, वीडियो डोरबेल, स्मार्ट स्पीकर, बेबी मॉनिटर और यहां तक कि स्मार्ट टीवी भी संभावित खतरे की सूची में आते हैं. यदि ये डिवाइस सुरक्षित नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हैं या इनका फर्मवेयर पुराना है तो साइबर अपराधियों के लिए ये आसान लक्ष्य बन सकते हैं. सस्ते और अनजान ब्रांड के डिवाइस में सुरक्षा मानक अक्सर कमजोर होते हैं. इसलिए केवल कीमत देखकर डिवाइस खरीदना भारी पड़ सकता है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

सबसे पहले, हर डिवाइस का मजबूत और अलग पासवर्ड रखें. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध हो तो उसे जरूर सक्रिय करें. समय-समय पर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करते रहें क्योंकि कंपनियां इन्हीं अपडेट्स के जरिए सुरक्षा खामियां ठीक करती हैं. अपने वाई-फाई नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाएं. राउटर का पासवर्ड बदलें और WPA3 या कम से कम WPA2 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें.

सतर्कता ही असली सुरक्षा

स्मार्ट डिवाइस आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं लेकिन लापरवाही उन्हें खतरे में बदल सकती है. तकनीक पर भरोसा करें, पर आंख मूंदकर नहीं. थोड़ी सावधानी और सही सेटिंग्स अपनाकर आप अपने घर को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी निजता भी बचा सकते हैं.

