हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खतरा! ये डिवाइस बन सकते हैं आपकी जासूसी का जरिया, देर होने से पहले हो जाएं सतर्क

घर की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खतरा! ये डिवाइस बन सकते हैं आपकी जासूसी का जरिया, देर होने से पहले हो जाएं सतर्क

Home Security Devices: आजकल घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट डोरबेल, बेबी मॉनिटर और वाई-फाई से जुड़े कई स्मार्ट गैजेट्स लगाए जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Home Security Devices: आजकल घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट डोरबेल, बेबी मॉनिटर और वाई-फाई से जुड़े कई स्मार्ट गैजेट्स लगाए जा रहे हैं. इनका मकसद चोरी रोकना और परिवार को सुरक्षित रखना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डिवाइस आपकी निजी जिंदगी में सेंध भी लगा सकते हैं? तकनीक जितनी सुविधाजनक है उतनी ही जोखिम भरी भी हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए.

कैसे बन जाते हैं ये डिवाइस जासूसी का जरिया?

अधिकांश स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं. यदि इनका पासवर्ड कमजोर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट न किया गया हो तो हैकर्स आसानी से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. कई बार लोग डिफॉल्ट पासवर्ड ही नहीं बदलते जिससे खतरा और बढ़ जाता है.

हैकर्स कैमरे की लाइव फीड देख सकते हैं माइक्रोफोन के जरिए बातचीत सुन सकते हैं या रिकॉर्डिंग चुरा सकते हैं. कुछ मामलों में तो हैकर कैमरे की दिशा तक बदल देते हैं. यह केवल गोपनीयता का उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा जोखिम भी है.

किन डिवाइस से ज्यादा खतरा?

स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, वीडियो डोरबेल, स्मार्ट स्पीकर, बेबी मॉनिटर और यहां तक कि स्मार्ट टीवी भी संभावित खतरे की सूची में आते हैं. यदि ये डिवाइस सुरक्षित नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हैं या इनका फर्मवेयर पुराना है तो साइबर अपराधियों के लिए ये आसान लक्ष्य बन सकते हैं. सस्ते और अनजान ब्रांड के डिवाइस में सुरक्षा मानक अक्सर कमजोर होते हैं. इसलिए केवल कीमत देखकर डिवाइस खरीदना भारी पड़ सकता है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

सबसे पहले, हर डिवाइस का मजबूत और अलग पासवर्ड रखें. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध हो तो उसे जरूर सक्रिय करें. समय-समय पर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करते रहें क्योंकि कंपनियां इन्हीं अपडेट्स के जरिए सुरक्षा खामियां ठीक करती हैं. अपने वाई-फाई नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाएं. राउटर का पासवर्ड बदलें और WPA3 या कम से कम WPA2 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें.

सतर्कता ही असली सुरक्षा

स्मार्ट डिवाइस आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं लेकिन लापरवाही उन्हें खतरे में बदल सकती है. तकनीक पर भरोसा करें, पर आंख मूंदकर नहीं. थोड़ी सावधानी और सही सेटिंग्स अपनाकर आप अपने घर को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी निजता भी बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

क्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी

Published at : 01 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Home Security Devices
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
घर की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खतरा! ये डिवाइस बन सकते हैं आपकी जासूसी का जरिया, देर होने से पहले हो जाएं सतर्क
घर की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खतरा! ये डिवाइस बन सकते हैं आपकी जासूसी का जरिया, देर होने से पहले हो जाएं सतर्क
टेक्नोलॉजी
पुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस
पुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस
टेक्नोलॉजी
Instagram पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए क्या है पूरा जोड़-गणित
Instagram पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए क्या है पूरा जोड़-गणित
टेक्नोलॉजी
क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी
क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी
Advertisement

वीडियोज

बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
हेल्थ
Kidney Damage Causes: किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget