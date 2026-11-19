Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेवाएं जल्द सामान्य हुईं, भारत में भी गेम लॉन्च.

GTA 6 Launch : गेमिंग की दुनिया में जिस दिन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वह आ गया है. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ने दस्तक दे दी है. गेम को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कहीं गेमर्स इसके लिए पहले से छुट्टी लेकर बैठे हैं, तो कहीं आधी रात को गेम खेलने की बड़ी तैयारी देखने को मिली, लेकिन इसी बड़े लॉन्च के बीच PlayStation यूजर्स को एक तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ा.

GTA 6 के रिलीज होने से कुछ घंटे पहले Sony के ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क PlayStation Network (PSN) में गड़बड़ी की खबरें सामने आईं. इसके चलते कई यूजर्स को अपने अकाउंट में लॉगिन करने और गेम डाउनलोड करने में दिक्कत हुई.

18 नवंबर को PlayStation Network में आई परेशानी

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, 18 नवंबर को PlayStation Network से जुड़ी शिकायतों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई. 18 नवंबर को अमेरिका में बड़ी संख्या में यूजर्स ने नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, एक समय Downdetector पर PlayStation की सेवाओं को लेकर 1,228 शिकायतें दर्ज की गई थीं. यूजर्स का कहना था कि उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम कर रहा था, लेकिन PlayStation अकाउंट में साइन इन करने और ऑनलाइन सर्विस से जुड़ने में परेशानी आ रही थी. कुछ PS5 यूजर्स ने यह भी बताया कि कंसोल का इंटरनेट कनेक्शन टेस्ट सफल होने के बाद भी ऑनलाइन सेवाओं में लॉगिन नहीं हो पा रहा था.

Sony ने भी जारी किया था अलर्ट

इस परेशानी के दौरान PlayStation के आधिकारिक नेटवर्क स्टेटस पेज पर भी अलर्ट दिखाई दिया. इसमें बताया गया कि यूजर्स को गेम, ऐप और नेटवर्क फीचर्स शुरू करने में परेशानी हो सकती है. कंपनी ने समस्या को जल्द ठीक करने की बात कही थी, हालांकि कुछ घंटों बाद स्थिति में सुधार देखने को मिला और Downdetector पर शिकायतों की संख्या कम होने लगी. बाद में PlayStation के स्टेटस पेज पर सेवाएं सामान्य रूप से चलती हुई दिखाई दीं.

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न्यूजीलैंड के बाद भारत में लॉन्च हुआ GTA 6

GTA 6 की लॉन्चिंग 19 नवंबर 2026 को आधी रात से अलग-अलग देशों में स्थानीय समय के अनुसार शुरू हुई. न्यूजीलैंड उन शुरुआती देशों में शामिल रहा, जहां गेम सबसे पहले उपलब्ध हुआ. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में भी इसकी एंट्री हुई. भारत में गेम 19 नवंबर को रात 12 बजे लॉन्च हुआ. GTA 6 की लॉन्चिंग के लिए गेमर्स का उत्साह इस कदर है कि ब्रिटेन में भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने गेम खेलने के लिए छुट्टी ली है. आंकड़ों के मुताबिक, करीब 70 हजार कंपनियों के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने छुट्टी ली, जिनमें से 4.6 प्रतिशत लोगों ने GTA 6 को इसकी वजह बताया.

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