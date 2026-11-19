पिछले 6 दिनों से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तकनीकी ढांचे की एक के बाद एक ढहती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं. 12 नवंबर 2026 को माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक और टीम्स डाउन होने से लेकर 17 नवंबर 2026 तक Apple की iCloud, App Store और Apple Pay जैसी सेवाओं के ठप होने तक, 6 दिनों में 5 बड़े टेक्निकल फेल्योर दर्ज किए गए. इनमें सबसे चौंकाने वाली घटना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) के बेहद गोपनीय आंतरिक नेटवर्क 'NSANet' का ऑफलाइन हो जाना थी. हैरानी की बात यह है कि अब तक की जांच में किसी भी घटना में साइबर हमले या साइबर आतंकवाद का कोई सबूत नहीं मिला है.

आखिर इन भयानक टेक्निकल फेल्योर के पीछे की असली वजह क्या है?

6 दिनों में कौन-कौन सी सेवाएं हुईं ठप?

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें इस टाइमलाइन को बारीकी से देखना होगा:

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज (12 नवंबर): माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर Microsoft 365 (जिसमें Outlook और Teams शामिल हैं) में वैश्विक स्तर पर बड़ी गड़बड़ी हुई. Downdetector के मुताबिक, यह समस्या एक घंटे के भीतर कम से कम 74 देशों में फैल गई थी.

माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर Microsoft 365 (जिसमें Outlook और Teams शामिल हैं) में वैश्विक स्तर पर बड़ी गड़बड़ी हुई. Downdetector के मुताबिक, यह समस्या एक घंटे के भीतर कम से कम 74 देशों में फैल गई थी. FAA ग्राउंड स्टॉप (13 नवंबर): अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से देशभर में फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जिससे हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं.

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से देशभर में फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जिससे हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं. बैंकिंग आउटेज (16 नवंबर): JPMorgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका और US बैंक जैसे बड़े अमेरिकी बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

JPMorgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका और US बैंक जैसे बड़े अमेरिकी बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. Apple आउटेज (17 नवंबर): Apple की iCloud, App Store, Apple Music, Apple Pay और AppleCare जैसी कई प्रमुख सेवाएं ठप हो गईं. यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि ब्राजील, ग्रीस और लातविया जैसे देशों में भी इसका असर देखा गया.

Apple की iCloud, App Store, Apple Music, Apple Pay और AppleCare जैसी कई प्रमुख सेवाएं ठप हो गईं. यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि ब्राजील, ग्रीस और लातविया जैसे देशों में भी इसका असर देखा गया. NSA नेटवर्क डाउन (17 नवंबर): अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का बेहद सीक्रेट इंटर्नल कम्युनिकेशन नेटवर्क 'NSANet' ऑफलाइन हो गया. NSA ने इसे 'नियमित रखरखाव' के दौरान हुई अस्थायी गिरावट बताया.

क्या असली वजह 'AI वल्नपोकैलिप्स' को ठहराया जाए?

इन सभी घटनाओं के पीछे कोई एक समान वैश्विक साइबर हमला नहीं है, बल्कि हर कंपनी ने अपनी अलग-अलग तकनीकी वजहें बताई हैं. इन सबके पीछे एक बहुत बड़ी और नई वजह सामने आ रही है, जिसे एक्सपर्ट्स 'AI वल्नपोकैलिप्स' कह रहे हैं.

दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिस्टम में छिपी कमजोरियों को बहुत तेजी से ढूंढ निकाल रहा है. जैसे ही AI कोई सुरक्षा खामी पकड़ता है, कंपनियों के इंजीनियरों पर उसे तुरंत पैच करने का दबाव आ जाता है. इस जल्दबाजी में वे ऐसे अपडेट्स या पैच रिलीज कर देते हैं जिनकी पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई होती है. यही जल्दबाजी सिस्टम में नई गड़बड़ी पैदा कर देती है.

माइक्रोसॉफ्ट का केस: माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी आउटेज के लिए एक 'इनएक्टिव सॉफ्टवेयर बग' को जिम्मेदार ठहराया, जो जुलाई में हुए एक नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड के दौरान सिस्टम में आया था और तब से छिपा हुआ था. कंपनी ने साइबर हमले से साफ इनकार किया है.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी आउटेज के लिए एक 'इनएक्टिव सॉफ्टवेयर बग' को जिम्मेदार ठहराया, जो जुलाई में हुए एक नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड के दौरान सिस्टम में आया था और तब से छिपा हुआ था. कंपनी ने साइबर हमले से साफ इनकार किया है. Apple का केस: Apple ने कहा कि यह एक इंटर्नल अपडेट की वजह से हुआ और यह कोई साइबर हमला नहीं था.

Apple ने कहा कि यह एक इंटर्नल अपडेट की वजह से हुआ और यह कोई साइबर हमला नहीं था. NSA का केस: अधिकारियों ने बताया कि NSA के नेटवर्क में यह गड़बड़ी एक PHP वल्नरेबिलिटी को ठीक करने के लिए किए गए पैचिंग के बाद हुई.

तो क्या AI वाकई में दोषी है?

इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी उलझन यह है कि AI को दोषी ठहराने वाले सबूत अभी भी अधूरे हैं. कुछ अधिकारियों का मानना है कि AI की मदद से खामियां ढूंढना और उन्हें तेजी से पैच करना ही इसकी असल वजह है.

वहीं, दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो साबित करे कि AI ने सीधेतौर पर इन आउटेज को ट्रिगर किया है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने साफ तौर पर AI के इस्तेमाल से इनकार किया है.

तो क्या सिस्टम में कोई बड़ी खामी है?

इन सभी घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी है कि दुनिया का तकनीकी ढांचा एक-दूसरे से इतना जुड़ गया है कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है. भले ही इन आउटेज के पीछे कोई एक वैश्विक साइबर हमला नहीं है, लेकिन यह घटनाएं डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती हैं.

तकनीकी कंपनियों को अब अपने सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने, अपडेट्स को पहले अच्छी तरह से टेस्ट करने और AI जैसी नई तकनीकों को अपनाने में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी 'नाइटमेयर' स्थिति से बचा जा सके.