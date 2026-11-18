Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में 19 नवंबर सुबह 9:30 बजे से देख सकेंगे.

GTA 6 Live Stream : GTA 6 की रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर गेम को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है. कोई Vice City की नई दुनिया देखने के लिए एक्साइटिड है, तो कोई गेम के लॉन्च होते ही लाइव गेमप्ले देखने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में सिर्फ गेम खेलने वाले ही नहीं गेमिंग कंटेंट देखने वाले लोगों के लिए भी 19 नवंबर खास होने वाला है. YouTube ने GTA 6 के लॉन्च को खास बनाने के लिए 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम की तैयारी की है, जिसमें दुनिया के 30 से ज्यादा गेमिंग क्रिएटर्स और इंटरनेट पर्सनैलिटी हिस्सा लेंगे. भारत से Payal Gaming और Total Gaming भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि GTA 6 भारत में कब और कहां लाइव देख सकेंगे.

GTA 6 भारत में कब और कहां लाइव देख सकेंगे?

GTA 6 के लॉन्च को लेकर गेमिंग फैंस के लिए YouTube एक खास 24 घंटे का लाइव इवेंट आयोजित करने जा रहा है. यह लाइव स्ट्रीम भारत में 19 नवंबर को सुबह 9:30 बजे प्री-शो के साथ शुरू होगी, जबकि मेन लाइव स्ट्रीम को सुबह 10:30 बजे से देखा जा सकेगा. ऐसे में भारतीय गेमर्स को गेम के लॉन्च वाले दिन सुबह से ही इस खास इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

YouTube पर कहां देख सकेंगे GTA 6 लाइव?



इस 24 घंटे के इवेंट को YouTube के आधिकारिक चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसके साथ ही सीधे youtube.com/youtube पर जाकर लाइव देख सकेंगे. इसके अलावा YouTube होम पेज पर GTA 6 थीम वाले खास लोगो के जरिए भी इस स्ट्रीम तक पहुंचने का ऑप्शन मिलेगा.

YouTube पर GTA 6 की लाइव स्ट्रीम कैसे करें?



PS5 से GTA 6 का गेमप्ले सीधे YouTube पर लाइव किया जा सकता है. इसके लिए गेम लॉन्च करने के बाद DualSense कंट्रोलर पर Create बटन दबाएं. यहां Broadcast ऑप्शन चुनकर YouTube को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर सिलेक्ट करें. इसके बाद अकाउंट लॉगिन करें, स्ट्रीम का टाइटल डालें और माइक्रोफोन, कैमरा साथ ही ऑडियो सेटिंग्स एडजस्ट करें. सारी सेटिंग्स पूरी होने के बाद Go Live पर क्लिक करते ही गेम का लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा.

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PS5 से GTA 6 की लाइव स्ट्रीम कैसे शुरू करें?



PlayStation 5 और PS5 Pro में गेम स्ट्रीम करने के लिए इन-बिल्ट Broadcast फीचर मिलता है, जिससे बिना अलग कंप्यूटर या कैप्चर कार्ड के लाइव जा सकते हैं. इसके लिए PS5 पर GTA 6 ओपन करें, DualSense के Create बटन को दबाएं और Broadcast चुनें. इसके बाद YouTube या Twitch में से प्लेटफॉर्म चुनकर स्ट्रीम की जानकारी भरें. आप Broadcast Options में जाकर कैमरा, माइक्रोफोन और पार्टी ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं.

Twitch पर GTA 6 गेमप्ले लाइव करने का तरीका



PS5 से Twitch पर गेमप्ले स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले Twitch अकाउंट को PlayStation से लिंक करना होगा. इसके बाद GTA 6 लॉन्च करें और कंट्रोलर के Create बटन को दबाकर Broadcast ऑप्शन पर जाएं. Twitch चुनने के बाद स्ट्रीम का नाम और जरूरी सेटिंग्स दर्ज करें. माइक्रोफोन और कैमरा जैसे ऑप्शन अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करके Go Live पर क्लिक करें. इसके बाद आपका गेमप्ले Twitch पर लाइव दिखने लगेगा.

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