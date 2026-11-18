Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गेम GTA 6 खेलने के लिए यह अपडेट अनिवार्य होगा.

GTA 6 Launch : गेमिंग की दुनिया में इस वक्त GTA 6 को लेकर काफी चर्चा है. नए गेम के लॉन्च से पहले जहां गेमर्स इसके ग्राफिक्स, गेमप्ले और नई दुनिया को देखने के लिए एक्साइटिड हैं, वहीं PlayStation 5 यूजर्स के लिए भी एक नया अपडेट सामने आया है. Sony ने PS5 के लिए नया सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है. इस अपडेट में सिक्योरिटी से जुड़े सुधार किए गए हैं, हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि किन खामियों को दूर किया गया है, लेकिन हाल ही में सामने आए PS5 के सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स को देखते हुए इस अपडेट को जरूरी माना जा रहा है.

GTA 6 से पहले PS5 की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी

GTA 6 की रिलीज से ठीक पहले आए इस अपडेट को गेम की सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि Sony ने यह पुष्टि नहीं की है कि नया अपडेट खास तौर पर GTA 6 को पाइरेसी या जेलब्रेक से बचाने के लिए जारी किया गया है. GTA 6 को 19 नवंबर यानी कल लॉन्च किया जाएगा. गेम PS5 और Xbox Series S/X पर उपलब्ध होगा. GTA 6 खेलने के लिए PS5 में लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट होना जरूरी होगा.

PS5 के लिए जारी हुआ नया सिस्टम अपडेट

Sony ने PS5 के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन 26.07-14.23.00 रोलआउट करना शुरू कर दिया है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अपडेट में सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कुछ सिक्योरिटी फिक्स किए गए हैं, हालांकि अपडेट के साथ जारी पैच नोट्स में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. इससे पहले भी Sony ने सिक्योरिटी सुधारों के साथ PS5 का 26.07-14.22.00 अपडेट जारी किया था, जो करीब दो हफ्ते पहले आया था. लगातार सिक्योरिटी अपडेट जारी होने से PlayStation के सिस्टम को सुरक्षित रखने पर कंपनी का फोकस नजर आता है.

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PS5 में जेलब्रेक की कोशिशों के बाद आया अपडेट

Sony का यह अपडेट ऐसे समय में आया है, जब PS5 की सिक्योरिटी को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं. हाल ही में कुछ यूजर्स ने जेनरेटिव AI टूल्स की मदद से कंसोल के सिस्टम सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने और जेलब्रेक करने का दावा किया था. इसके जरिए गलत तरीके से गेम डाउनलोड करने जैसी एक्टिविटी भी सामने आईं. ऐसे में नए अपडेट के जरिए Sony इन कमजोरियों को ठीक करने और अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर सकता है.

भारत में भी डाउनलोड हो रहा 1.2GB का अपडेट

PS5 का नया अपडेट भारत में भी रोलआउट किया जा रहा है. इसका साइज करीब 1.2GB है और कंसोल चालू करने पर यह अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो सकता है. अगर आपके PS5 में अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप मैन्युअल तरीके से भी इसे चेक कर सकते हैं.

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