Google Maps: आज के दौर में किसी अनजान शहर की तंग गलियों में जाना हो या ऑफिस के लिए सबसे छोटा रास्ता खोजना हो. लोग सबसे पहले गूगल मैप्स ही खोलते है. गूगल मैप्स हमें सही रास्ता दिखाता है और यह भी बता देता है कि आगे किस मोड़ पर जाम लगा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर घूम रहे सैटेलाइट आपकी जेब में रखे फोन को इतनी सटीक जानकारी कैसे दे देते हैं.

अक्सर लोगों को लगता है कि गूगल मैप सीधे किसी सैटेलाइट कैमरे से हमारी कार को लाइव देख रहा होता है. जबकि होता है इससे काफी अलग है. आइए चलिए आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष और जमीन के बीच यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है.

अंतरिक्ष से धरती तक सिग्नल भेजने का साइंस

गूगल मैप की लोकेशन बताने की बुनियाद GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर टिकी होती है. पृथ्वी की कक्षा में करीब 20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर दर्जनों नेविगेशन सैटेलाइट चौबीसों घंटे चक्कर लगा रहे हैं. हर सैटेलाइट में एक बेहद सटीक परमाणु घड़ी लगी होती है जो लगातार रेडियो सिग्नल धरती की तरफ भेजती रहती है. जब आप अपने फोन में लोकेशन ऑन करते हैं. तो आपके फोन का GPS रिसीवर कम से कम चार सैटेलाइट्स से आ रहे इन सिग्नल्स को पकड़ता है.

यहां साइंस का एक खास नियम काम करता है जिसे ट्राइलेटरेशन कहा जाता है. आपका फोन यह हिसाब लगाता है कि किस सैटेलाइट से सिग्नल उस तक पहुंचने में कितना समय लगा. लाइट की स्पीड और समय के इस अंतर से फोन आपकी एग्जैक्ट दूरी और जगह का पता लगा लेता है. इसी वजह से कुछ ही सेकंड में मैप पर आपकी सही पिन ड्रॉप हो जाती है और डायरेक्शन दिखने लगती है.





लाइव ट्रैफिक और रास्तों की जानकारी कैसे मिलती है?

सैटेलाइट सिर्फ आपको यह बता सकता है कि आप धरती के किस कोने में खड़े हैं लेकिन सड़क पर जाम लगा है या रास्ता बंद है यह सैटेलाइट अकेले नहीं जान पाता. इसके लिए गूगल क्राउडसोर्सिंग और स्मार्ट डेटा तकनीक का इस्तेमाल करता है. जब लाखों लोग एक ही सड़क पर अपना गूगल मैप चालू रखकर सफर करते हैं तो उनके फोन से लोकेशन और स्पीड का डेटा गूगल के सर्वर तक पहुंचता है.

अगर किसी खास हिस्से में गाड़ियों की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है या लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं तो सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि वहां ट्रैफिक जाम है. इसके बाद मैप पर वह रास्ता लाल रंग का दिखने लगता है. इसके अलावा गूगल की स्ट्रीट व्यू गाड़ियां, स्थानीय प्रशासन के अपडेट और यूजर्स द्वारा दी गई जानकारी भी मैप को लगातार अपडेट रखती है. यही वजह है कि आपको पल-पल का रियल-टाइम अपडेट मिलता रहता है.





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सैटेलाइट इमेजरी और AI से बनता है मैप

जब कोई गूगल मैप पर सैटेलाइट व्यू ऑन करता है. तो उसमें घर की छतें, पेड़ और गलियां हर चीज नजर आती हैं. ये तस्वीरें अलग-अलग कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और हवाई सर्वे के जरिए ली जाती हैं. ये सैटेलाइट धरती की हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर गूगल को भेजते हैं. इसके बाद असली काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का शुरू होता है. गूगल के कंप्यूटर करोड़ों तस्वीरों को आपस में जोड़कर एक 3D जैसा डिजिटल मैप तैयार करते हैं.

AI खुद ही इन तस्वीरों में सड़कों, इमारतों, नदियों और पुलों की पहचान करता है. टाइम-टू-टाइम नई तस्वीरें लेकर पुराने नक्शे को अपडेट किया जाता है जिससे नए बने फ्लाईओवर या कॉलोनियां भी मैप पर जुड़ सकें. इस तरह अंतरिक्ष के सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद करोड़ों फोन और सॉफ्टवेयर मिलकर गूगल पर रास्ता दिखाने का काम करते हैं.

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