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Instagram Content Protection : सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना जितना आसान हो गया है, उतना ही मुश्किल उसे चोरी होने से बचाना भी है. कई बार क्रिएटर्स की मेहनत से तैयार किए गए वीडियो दूसरे अकाउंट्स पर बिना परमिशन अपलोड कर दिए जाते हैं. इससे न सिर्फ ओरिजिनल वीडियो बनाने वाले की पहचान पीछे छूट जाती है, बल्कि उनके कंटेंट पर दूसरे लोग व्यूज और फॉलोअर्स भी जुटाने लगते हैं.

अब Instagram इस समस्या से निपटने के लिए एक नया फीचर लेकर आया है, जो क्रिएटर्स के वीडियो की कॉपी पहचानने में मदद करेगा. इसकी मदद से क्रिएटर्स को पता चल सकेगा कि उनका वीडियो किसी दूसरे अकाउंट पर यूज हो रहा है या नहीं. खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्रिएटर्स को खुद बार-बार वीडियो खोजने की जरूरत नहीं होगी.

वीडियो की कॉपी होने पर मिलेगा अलर्ट

Instagram के नए Content Protection फीचर की मदद से क्रिएटर्स के ओरिजिनल वीडियो को Instagram और Facebook पर स्कैन किया जाएगा. अगर किसी दूसरे अकाउंट पर उसी वीडियो से मिलता-जुलता कंटेंट मिलता है, तो क्रिएटर को इसकी जानकारी दी जाएगी. इस अलर्ट में उस वीडियो के व्यूज और उसे पोस्ट करने वाले अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या जैसी जानकारी भी दिखाई जाएगी. इससे क्रिएटर यह समझ सकेंगे कि उनके कंटेंट का यूज कहां और किस तरह हो रहा है.

पुराने वीडियो भी कर सकेंगे सुरक्षित

इस फीचर को एक्टिव करने के बाद क्रिएटर्स के नए ओरिजिनल वीडियो अपने आप प्रोटेक्शन सिस्टम में शामिल हो जाएंगे. वहीं पहले से पोस्ट किए गए वीडियो को भी क्रिएटर खुद चुनकर सुरक्षा के लिए जोड़ सकते हैं. Meta का यह टूल Rights Manager की वीडियो पहचानने वाली तकनीक पर काम करता है, हालांकि Instagram Allow List के जरिए क्रिएटर्स उन अकाउंट्स को छूट दे सकेंगे, जिन्हें उनके वीडियो यूज करने की परमिशन है. ऐसे अकाउंट्स के वीडियो कॉपी के रूप में फ्लैग नहीं होंगे. क्रिएटर्स जरूरत के मुताबिक इस लिस्ट में बदलाव भी कर सकेंगे.



गलत दावे पर भी कर सकेंगे शिकायत

Meta ने फीचर के गलत यूज को रोकने के लिए शिकायत का ऑप्शन भी रखा है. अगर कोई दूसरा अकाउंट असली मालिक से पहले किसी वीडियो को अपलोड करके उसे अपने कंटेंट के रूप में सुरक्षित कर लेता है, तो असली क्रिएटर इस टूल के जरिए ओनरशिप विवाद दर्ज करा सकता है. इसके अलावा Meta के Intellectual Property Reporting Centre पर कॉपीराइट शिकायत भी की जा सकती है.

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कहां मिलेगा यह फीचर?

क्रिएटर्स Instagram के Home टैब में Dashboard खोलकर Tools और फिर Your Professional Tools सेक्शन में Content Protection फीचर देख सकेंगे. इसके लिए Meta की ओरिजिनैलिटी और अकाउंट इंटीग्रिटी से जुड़ी शर्तें पूरी करना जरूरी है. क्रिएटर्स को एक्टिविटी फीड में भी नोटिफिकेशन मिलेगा. अगर किसी क्रिएटर को लगता है कि वह इस फीचर के लिए योग्य है, लेकिन उसे एक्सेस नहीं मिला है, तो वह Meta के जरिए आवेदन कर सकता है.

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