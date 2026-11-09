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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo Y6k 5G : सस्ते 5G फोन में 6,500mAh बैटरी, Vivo Y6k में क्या है खास?

Vivo Y6k 5G : सस्ते 5G फोन में 6,500mAh बैटरी, Vivo Y6k में क्या है खास?

Vivo ने चीन में अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y6k लॉन्च कर दिया है. इस फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी और Android 16 का सपोर्ट मिलता है. जानिए Vivo Y6k के फीचर्स और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Nov 2026 09:36 PM (IST)
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Vivo Y6k 5G :  Vivo ने हाल ही में अपनी Y-सीरीज का नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y6k चीन में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस फोन को उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ बड़ी बैटरी और बेहतर मजबूती वाला स्मार्टफोन चाहते हैं. फोन की खासियत इसमें मिलने वाली 6,500mAh की बैटरी है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके अलावा इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.74 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है. सॉफ्टवेयर के मामले में भी यह फोन नया है. Vivo Y6k Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करता है. तो आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स और कीमत क्या है.
 
Vivo Y6k की कीमत और कलर ऑप्शन

Vivo Y6k को चीन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 1,599 चीनी युआन यानी 23,000 रुपये रखी गई है. यह स्मार्टफोन ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, हालांकि कंपनी ने अभी इसके भारत या दूसरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.
 
120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले
 
फोन में 6.74 इंच की LCD स्क्रीन दी गई है, जो HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. कंपनी के मुताबिक, इसका डिस्प्ले हाई ब्राइटनेस मोड में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है. फोन के फ्रंट में सेल्फी कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है.
 
Dimensity 6300 प्रोसेसर और Android 16

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परफॉर्मेंस के लिए Vivo Y6k में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक है. इसके साथ 6GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आता है.

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13MP कैमरा और 6,500mAh की बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी 6,500mAh की बैटरी शामिल है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. Vivo का दावा है कि यह बैटरी पांच साल तक अपनी परफॉर्मेंस बनाए रख सकती है.

IP65 रेटिंग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Vivo Y6k में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है. इसके अलावा फोन में IR ब्लास्टर, 3.5mm हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है. मजबूती के मामले में इसे IP65 रेटिंग दी गई है, जो धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करती है. साथ ही फोन को SGS की फाइव-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिली है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 09:36 PM (IST)
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