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शतरंज में टीम इंडिया का अनोखा 'शतक', पीएम मोदी हुए गदगद; दी बधाई

भारत ने शतरंज के खेल में शतक पूरा कर लिया है, जिस पर पीएम मोदी ने बधाई दी. देश को 100वां ग्रैंडमास्टर मिल गया है. इस पर पीए मोदी गदगद दिखाई दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Nov 2026 01:54 PM (IST)
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शतरंज में भारत ने अनोखा शतक जड़ दिया है. देश को 100वां ग्रैंडमास्टर अनुज श्रीवात्री के रूप में मिल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि यह उपलब्धि और भी कई युवाओं को शतरंज अपनाने और उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करे. पीएम ने इस उपलब्धि पर अनुज को बधाई दी. 

पीएम मोदी ने लिखा, "भारत ने शतरंज में शतक लगा दिया है! असाधारण है, है ना? भारत में अब 100 शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं! अनुज श्रीवात्री को भारत का 100वां शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने पर बधाई! यह कितनी शानदार उपलब्धि है."

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आगे लिखा, "भारत का 100 ग्रैंडमास्टर तक पहुंचना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो हमारे खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ-साथ युवाओं के बीच शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है. यह देखकर खास खुशी होती है कि देश के विभिन्न हिस्सों से युवा शतरंज प्रतिभाएं उभर रही हैं और वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही हैं. यह उपलब्धि और भी कई युवाओं को शतरंज अपनाने और उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करे."

अनुज श्रीवात्री कैसे 100वें ग्रैंडमास्टर बने 

फिलीपींस में 7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवात्री भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए. इस तरह 22 साल के अनुज ने 08 नवंबर (रविवार) को यह खास उपलब्धि अपने नाम की. आपको बता दें कि विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर हैं, जिन्होंने 1988 में यह खास उपलब्धि अपने नाम की थी. 

कौन होते हैं ग्रैंडमास्टर, कैसे मिलता है खिताब 

ग्रैंडमास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन यानी FIDE देता है. वर्ल्ड चैंपियन के अलावा ग्रैंडमास्टर को शतरंज की सबसे बड़ी निजी उपलब्धि माना जाता है. ग्रैंडमास्टर का खिताब किसी खिलाड़ी के पास हमेशा यानी जिंदगीभर के लिए रहता है.

 

यह भी पढ़ें: सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके

Published at : 10 Nov 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Chess PM Modi INDIA Anuj Shrivatri
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