ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'मैं ऐतिहासिक पल का गवाह था' सोनिया गांधी की किताब में उठे मुद्दे पर जिक्र कर बोले अशोक गहलोत

'मैं ऐतिहासिक पल का गवाह था' सोनिया गांधी की किताब में उठे मुद्दे पर जिक्र कर बोले अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर कहा कि वह उस ऐतिहासिक पल के गवाह थे, जब सभी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) बाजार में आ गई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले का विस्तार से जिक्र किया है. इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी के फैसले को त्याग, समर्पण और संघर्ष का दुर्लभ उदाहरण बताया है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वह उस ऐतिहासिक पल के प्रत्यक्ष गवाह थे, जब संसद के सेंट्रल हॉल में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी (यूपीए) के सभी सांसद सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. कांग्रेस और यूपीए के नेताओं की भी यही भावना थी. देश के लोग, कांग्रेस पार्टी और यूपीए के नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालें. इसके बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
राजस्थान
जयपुर: 18 साल की युवती से निकाह, कोर्ट में मौलाना की पिटाई, 'ब्रेनवॉश' का आरोप
जयपुर: 18 साल की युवती से निकाह, कोर्ट में मौलाना की पिटाई, 'ब्रेनवॉश' का आरोप
राजस्थान
'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज
'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज
राजस्थान
राजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत
राजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत

गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने सत्ता के सर्वोच्च पद की बजाय पार्टी और देश के व्यापक हितों को प्राथमिकता दी. उस समय उनकी प्राथमिकता वैचारिक विरोधियों आरएसएस और BJP की विभाजनकारी राजनीति का मजबूती से मुकाबला करना था. उनके मुताबिक, सोनिया गांधी का यह फैसला उनके राजनीतिक संकल्प, त्याग की भावना और पार्टी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

'सोनिया गांधी का जीवन इस बात का प्रमाण है...'

अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आज भी गांधी परिवार आरएसएस और BJP की विभाजनकारी विचारधारा के सामने सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती बनकर खड़ा है. गांधी परिवार के खिलाफ हर तरफ से साजिशें रची गईं, लेकिन परिवार ने हमेशा गरिमा और शालीनता के साथ उनका सामना किया है.

उन्होंने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद गांधी परिवार संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और देश की एकता के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए है.

गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के लिए त्याग करना भी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Sonia Gandhi RAJASTHAN NEWS Belonging A Journey Of Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
राजस्थान
जयपुर: 18 साल की युवती से निकाह, कोर्ट में मौलाना की पिटाई, 'ब्रेनवॉश' का आरोप
जयपुर: 18 साल की युवती से निकाह, कोर्ट में मौलाना की पिटाई, 'ब्रेनवॉश' का आरोप
राजस्थान
'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज
'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज
राजस्थान
राजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत
राजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
महाराष्ट्र
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
क्रिकेट
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
दिल्ली NCR
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget