'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने-सामने हैं. अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला है. एसटी हसन ने पूछा है, "कारसेवकों के आंसुओं पर सियासत कब तक होती रहेगी."

मुरादाबाद संसदीय सीट से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. पूर्व सांसद एसटी हसन ने अपने एक बयान में कहा, "कितना टाइम गुजर चुका है. कारसेवकों के आंसुओं पर सियासत कब तक होती रहेगी?"

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उन्होंने कहा, उस वक्त जो भी हुआ था, हमारे नेता जी ने गोली नहीं चलवाई थी. एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत करनी है. जो भी अधिकारी वहां तैनात थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के मान सम्मान के लिए, फॉलो अप करने के लिए, कानून बचाने के लिए वहां पर गोली चला दी."

अयोध्या गोलीकांड से तकलीफ में थे मुलायम सिंह- एसटी हसन

डॉक्टर एसटी हसन ने साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड पर बड़ा बयान देते हुए कहा, "नेता जी ( उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव) किस कदर परेशान थे, यह हमें पता है. वो (मुलायम सिंह यादव) खुद तकलीफ में थे कि गोली क्यों चल गयी? अब उसे इशू बना दिया गया है. अभी तक उस पर रोटियां सेंकी जा रही हैं. अब मंदिर बन गया. बात खत्म हो गयी."

उन्होंने कहा, "सबको वो बात करनी चाहिए जो मुमकिन हो. उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है. जो बीजेपी को हरा सकती है, कोई और पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती." उन्होंने कहा, "हम ऐसा कोई समाधान नहीं चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए. सीटें बड़े नेता तय करेंगे कि किसे क्या देना है. क्या नहीं देना है और यह कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे."

RSS वाले ऐसी बातें करते हैं जिससे नफरत और दूरियां पैदा हों- एसटी हसन

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस वालों से साम्प्रदायिक सौहार्द की आज तक बात सुनी है? लाठी डंडे लिए फिरते हैं. ऐसी बाते करते हैं जिससे नफरत और दूरियां पैदा हों.

अखिलेश जी सच्चे सनातनी हैं- एसटी हसन

उन्होंने कहा कि "अखिलेश जी सच्चे सनातनी है. उन्हें श्री राम चंद्र जी पर आस्था है. उनका मानना है कि वह कण कण में मौजूद हैं. श्री राम चंद्र पर सिर्फ बीजेपी की अधिकार नहीं है. श्री राम चंद्र जी पुरे हिंदुस्तान के हैं. मुसलमान भी उनकी इज़्ज़त करते हैं. अगर अखिलेश जी वहां जा रहे हैं तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? वह वहां राजनीतिकरण करने नहीं जा रहे हैं. आस्था के लिए जा रहे हैं. राजनीतिकरण इन्होंने (बीजेपी) किया. इन्होने फायदा उठाया. समाजवादी पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी."

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