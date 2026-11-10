ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन

'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन

साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड को पर पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है. एसटी हसन ने कहा कि कारसेवकों पर फायरिंग से मुलायम सिंह यादव तकलीफ में थे. 

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने-सामने हैं.  अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला है. एसटी हसन ने पूछा है, "कारसेवकों के आंसुओं पर सियासत कब तक होती रहेगी."

मुरादाबाद संसदीय सीट से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. पूर्व सांसद एसटी हसन ने अपने एक बयान में कहा, "कितना टाइम गुजर चुका है. कारसेवकों के आंसुओं पर सियासत कब तक होती रहेगी?"

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?
अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब

बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब

उन्होंने कहा, उस वक्त जो भी हुआ था, हमारे नेता जी ने गोली नहीं चलवाई थी. एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत करनी है. जो भी अधिकारी वहां तैनात थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के मान सम्मान के लिए, फॉलो अप करने के लिए, कानून बचाने के लिए वहां पर गोली चला दी."

अयोध्या गोलीकांड से तकलीफ में थे मुलायम सिंह- एसटी हसन

डॉक्टर एसटी हसन ने साल 1990 के अयोध्या गोलीकांड पर बड़ा बयान देते हुए कहा, "नेता जी ( उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव) किस कदर परेशान थे, यह हमें पता है. वो (मुलायम सिंह यादव) खुद तकलीफ में थे कि गोली क्यों चल गयी? अब उसे इशू बना दिया गया है. अभी तक उस पर रोटियां सेंकी जा रही हैं. अब मंदिर बन गया. बात खत्म हो गयी."

उन्होंने कहा, "सबको वो बात करनी चाहिए जो मुमकिन हो. उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है. जो बीजेपी को हरा सकती है, कोई और पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती." उन्होंने कहा, "हम ऐसा कोई समाधान नहीं चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए. सीटें बड़े नेता तय करेंगे कि किसे क्या देना है. क्या नहीं देना है और यह कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे."

RSS वाले ऐसी बातें करते हैं जिससे नफरत और दूरियां पैदा हों- एसटी हसन

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस वालों से साम्प्रदायिक सौहार्द की आज तक बात सुनी है? लाठी डंडे लिए फिरते हैं. ऐसी बाते करते हैं जिससे नफरत और दूरियां पैदा हों.

अखिलेश जी सच्चे सनातनी हैं- एसटी हसन

उन्होंने कहा कि "अखिलेश जी सच्चे सनातनी है. उन्हें श्री राम चंद्र जी पर आस्था है. उनका मानना है कि वह कण कण में मौजूद हैं. श्री राम चंद्र पर सिर्फ बीजेपी की अधिकार नहीं है. श्री राम चंद्र जी पुरे हिंदुस्तान के हैं. मुसलमान भी उनकी इज़्ज़त करते हैं. अगर अखिलेश जी वहां जा रहे हैं तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? वह वहां राजनीतिकरण करने नहीं जा रहे हैं. आस्था के लिए जा रहे हैं. राजनीतिकरण इन्होंने (बीजेपी) किया. इन्होने फायदा उठाया. समाजवादी पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी."

काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
ST Hasan UP NEWS Mulayam Singh Yadav UP Chunav 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?
अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
पंजाब
सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या लिखा? पंजाब चुनाव से पहले विवाद शुरू
सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या लिखा? पंजाब चुनाव से पहले विवाद शुरू
क्रिकेट
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
दिल्ली NCR
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget