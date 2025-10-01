हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकाम करना बंद कर देगा आईफोन, लाखों यूजर्स पर मंडरा रहा हैकिंग का खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट

काम करना बंद कर देगा आईफोन, लाखों यूजर्स पर मंडरा रहा हैकिंग का खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट

अगर आप ऐप्पल डिवाइस यूज करते हैं तो इसे तुरंत अपडेट कर लेने की जरूरत है. सरकार ने अलर्ट जारी कर बताया है कि आईफोन समेत ऐप्पल डिवाइस पर हैकिंग का खतरा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो सतर्क हो जाने की जरूर है. दरअसल, सरकारी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने भारत में ऐप्पल डिवाइस यूज करने वाले सभी यूजर्स के लिए वॉर्निंग जारी की है. इसमें कहा गया है कि ऐप्पल डिवाइसेस में ऐसी सुरक्षा खामी पाई गई है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस में सेंध लगा सकते हैं. इसकी वजह से आईफोन काम करना बंद कर सकता है और डिवाइस की प्रोसेस मेमोरी तक करप्ट हो सकती है. 

इन डिवाइस पर हैकिंग का ज्यादा खतरा

Apple iOS / iPadOS  26.0.1 से पुराने वर्जन पर चल रहे आईफोन यूजर्स पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा macOS Tahoe 26.0.1 से पुराने वर्जन, macOS Sequoia के 14.8.1 से पुराने वर्जन और visionOS के 26.0.1 से पुराने वर्जन पर चल रहे डिवाइस पर हैकिंग का ज्यादा खतरा है. इन पुराने वर्जन में ऐसी सुरक्षा खामी पाई गई है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति या कंपनी के डिवाइस को टारगेट किया जा सकता है. CERT-In के मुताबिक, इस खामी का रिस्क लेवल मीडियम है और इसे डेटा में छेड़छाड़ के लिए यूज किया जा सकता है. एक बार टारगेट होने के बाद प्रभावित डिवाइस काम करना बंद कर देगा और इसमें ऐप्स बार-बार क्रैश होती रहेंगी. वॉर्निंग के मुताबिक, आउट-ऑफ-बाउंड राइट इश्यू के कारण यह खामी आई है. 

अब यूजर्स के पास क्या रास्ता?

इस सुरक्षा खामी का पूरा असर पुराने वर्जन पर दिख रहा है. यानी पुराने वर्जन पर अपने डिवाइसेस चलाने वाले यूजर्स के लिए ज्यादा खतरा है. इस तरह के किसी भी खतरे से बचने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें. आमतौर पर किसी भी हैकिंग या साइबर खतरे से बचने के लिए अपने डिवाइसेस को अपडेट रखने की सलाह दी जाती है. अगर आप डिवाइस को मैनुअली अपडेट नहीं करना चाहते तो सेटिंग में जाकर ऑटोमैटिक अपडेट इनेबल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-

फ्लिपकार्ट-अमेजन की सेल नहीं है सही समय, जानिए कब खरीदना चाहिए नया स्मार्टफोन, ध्यान रखें ये बातें

Published at : 01 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Tags :
IPhone Apple CERT-In TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK First Review: कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget