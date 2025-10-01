हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्लिपकार्ट-अमेजन की सेल नहीं है सही समय, जानिए कब खरीदना चाहिए नया स्मार्टफोन, ध्यान रखें ये बातें

फ्लिपकार्ट-अमेजन की सेल नहीं है सही समय, जानिए कब खरीदना चाहिए नया स्मार्टफोन, ध्यान रखें ये बातें

अगर आप भी हर साल नया फोन खरीदने के ट्रेंड से प्रभावित होकर सेल से नया फोन ले रहे हैं तो ठहरकर सोचने की जरूरत है. अगर आपको जरूरत नहीं है तो पुराने फोन से काम चलाकर आप पैसे बचा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 12:45 PM (IST)
इन दिनों फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल चल रही है. सैमसंग और ऐप्पल जैसी मोबाइल कंपनियां भी इन दिनों अपने नए से नए फोन पर डिस्काउंट दे रही हैं. सेल का फायदा उठाने के लिए लोग धड़ल्ले से नए फोन खरीद रहे हैं. अगर आप भी सेल में नया फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सेल में फोन खरीदने से पहले आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपको नए फोन की जरूरत है या सिर्फ लालच में आकर आप फोन के पैसे लगा रहे हैं.

घटती जाती है फोन की कीमत

अगर आप डिस्काउंट या कम कीमत के लालच में आकर फोन खरीद रहे हैं तो ठहरिए. अगर आपका फोन ज्यादा पुराना नहीं हुआ है तो थोड़ा इंतजार आपके खूब पैसे बचा सकता है. दरअसल, लॉन्च होने के तुरंत बाद हर फोन की कीमत ज्यादा होती है. कुछ महीने या सालभर बाद कीमत में इतनी गिरावट आ जाती है कि बिना डिस्काउंट भी यह सस्ता पड़ता है. ऐसे में आप थोड़ा इंतजार कर अपने पैसे बचा सकते हैं.

कब खरीदना चाहिए नया फोन?

आजकल कई कंपनियां अपने फोन को 5-7 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहती हैं. ऐसे में अगर फोन को फिजिकल डैमेज नहीं होता तो यह आराम से कई साल तक चल सकता है. इसलिए हर साल फोन बदलने के ट्रेंड में अपने पैसे बर्बाद न करें. अगर आपका पुराना फोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप नया फोन खरीद सकते हैं. 2-3 साल बाद रुककर नया फोन लेने का यह फायदा यह भी है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स मिल जाते हैं.

सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हैं तो खरीदें नया फोन

अगर आपके पुराने फोन के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गए हैं और इसे सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल रही है तो भी आप नया फोन खरीद सकते हैं. सिक्योरिटी अपडेट न मिलने पर पुराने फोन साइबर अपराधियों के ज्यादा निशाने पर रहते हैं. ऐसी स्थिति में भी आप नया फोन ले सकते हैं.

Published at : 01 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Embed widget